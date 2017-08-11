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Главная / Лента новостей / В Мариуполе автоматизируют систему сбора и учета данных о потребностях семей, нуждающихся в помощи

11.08.2017 / 17:37

В Мариуполе автоматизируют систему сбора и учета данных о потребностях семей, нуждающихся в помощи

Мариуполь станет первым городом Украины, где автоматизируют систему сбора и учета данных о потребностях семей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Сегодня в центре «Фонда развития Мариуполя» заместитель городского головы Ксения Сухова, эксперт проекта Ульяна Токарева и представитель Детского фонда ООН (UNICEF) Татьяна Фаннуш презентовали инновационные технологии введения случая в нормативную практику.

По данным ФРМ, на сегодняшний день больше 30 тысяч мариупольский семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, включены в электронную базу социальных служб города.

«Социальные службы избавляются от вороха бумаг. «Умные машины» помогают людям экономить время. С новым специальным приложением соцработники смогут оперативно провести объективный учет потребностей семьи и подобрать самые эффективные инструменты для оказания действенной поддержки», - отметила советник городского головы Татьяна Ломакина.

Следующим этапом проекта, который Мариупольский союз молодежи реализует при поддержке UNICEF, станет внедрение автоматического анализа.

Ранее группа мариупольских специалистов прошла полугодовое обучение по социальному сопровождению семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, и сегодня они получили свидетельство о повышении квалификации от Государственного института семейной и молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины. Кроме того, все Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариуполя получили от международных партнеров планшеты с необходимым программным обеспечением.

  
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11.08.2017
17:37
В Мариуполе автоматизируют систему сбора и учета данных о потребностях семей, нуждающихся в помощи
17:05
В Мариуполе работает Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи
16:30
В матче 5-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» встретится со львовскими «Карпатами»
15:45
Мариупольцы смогут увидеть метеоритный дождь
15:05
Через месяц в Мариуполе стартует финал старейшего украинского фестиваля «Червона рута»
14:28
Мариупольцев приглашают на зарядку на свежем воздухе
13:50
Для мариупольцев ВНО по иностранным языкам в 2018 станет двухуровневым и дополнится аудированием
13:18
К будущему сезону мариупольские пляжи пополнятся новым оборудованием на 1 млн грн
12:40
Мариуполь спортивный: управление по физкультуре и спорту представило проект "Почему я выбираю ..."
12:08
Мариупольцев приглашают на выставку денежных знаков периода с 1917-го до начала 30-х годов ХХ столетия
11:30
Кабмин облегчил доступ к образованию детям Мариуполя с особыми потребностями
10:52
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15:22 Новая инфраструктура Донецкой области обойдется в 250 млрд – П.Жебривский
14:10 В одном из городов Донетчины дороги будут ремонтировать ночью
13:00 На Донетчине бесплатно выступят «Квартал 95» и «Голос країни»
11:46 Защитников Донбасса на передовой накануне Дня Независимости наградили отличиями Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)
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