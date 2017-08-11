11.08.2017 / 17:37



В Мариуполе автоматизируют систему сбора и учета данных о потребностях семей, нуждающихся в помощи

Мариуполь станет первым городом Украины, где автоматизируют систему сбора и учета данных о потребностях семей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Сегодня в центре «Фонда развития Мариуполя» заместитель городского головы Ксения Сухова, эксперт проекта Ульяна Токарева и представитель Детского фонда ООН (UNICEF) Татьяна Фаннуш презентовали инновационные технологии введения случая в нормативную практику.

По данным ФРМ, на сегодняшний день больше 30 тысяч мариупольский семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, включены в электронную базу социальных служб города.

«Социальные службы избавляются от вороха бумаг. «Умные машины» помогают людям экономить время. С новым специальным приложением соцработники смогут оперативно провести объективный учет потребностей семьи и подобрать самые эффективные инструменты для оказания действенной поддержки», - отметила советник городского головы Татьяна Ломакина.

Следующим этапом проекта, который Мариупольский союз молодежи реализует при поддержке UNICEF, станет внедрение автоматического анализа.