11.08.2017 / 17:05



В Мариуполе работает Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи

В Мариуполе можно получить бесплатную правовую помощь, начиная от консультаций и помощи в составлении жалоб и заканчивая представлением интересов граждан в судах. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Мариупольский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи функционирует в рамках всеукраинской системы. По словам главного специалиста по правопросвещению и взаимодействию с субъектами предоставления безоплатной первичной правовой помощи Ольги Дереко, правовая помощь полностью или частично предоставляется за счет средств госбюджета, местных бюджетов и других источников.

Ежедневно порядка 20 человек обращаются в Мариупольский центр по различным правовым вопросам: от порядка расторжения брака, лишения родительских прав, взыскания начисленной, но не выплаченной заработной платы до переоформления земельного участка, обжалования приватизации, защиты прав и интересов потерпевших или свидетелей в уголовном процессе и оказания методической помощи в получении справки внутреннего перемещенного лица.

Здесь предоставляется вторичная правовая помощь в форме:

- осуществления представительства интересов граждан в судах, госорганах, органах местного самоуправления и перед другими лицами;

- составление документов процессуального характера. Но стоит отметить, что данный вид помощи получают: лица, среднемесячный заработок которых не превышает двух размеров прожиточного минимума, инвалиды, дети-сироты, ВПЛ, ветераны войны. А также граждане, на которых распространяется действие Закона «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите», и другие категории лиц согласно ЗУ «О бесплатной правовой помощи».

Получить помощь можно, позвонив по единому круглосуточному номеру контакт-центра 0-800-213-103 или по номерам Мариупольского МЦ: (050)95-12-881, (067)417-22-49, (0629)47-46-95.

Обратиться лично или через законного представителя в Мариуполе можно по адресу: пр. Нахимова, 82 (остановка ГУ НП в Донецкой области) с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу - с 09:00 до 16:45.