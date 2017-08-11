11.08.2017 / 15:45



Мариупольцы смогут увидеть метеоритный дождь

Жители Украины и всех стран северного полушария Земли смогут наблюдать метеорный поток Персеиды в период с 17 июля по 24 августа, передает ilich.in.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что наиболее интенсивным он будет в ночь с 12 на 13 августа.

По прогнозам Международной метеорной организации, в эту ночь в небе будет наблюдаться повышенная активность метеоров. Ожидается до 100 метеоров в час. Их можно будет увидеть в северо-восточной части небосвода, чуть южнее созвездия Кассиопея.