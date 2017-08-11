11.08.2017 / 14:28



Мариупольцев приглашают на зарядку на свежем воздухе







В мариупольском Городском саду проходит зарядка на свежем воздухе. Под эгидой клуба здорового образа жизни «РОСТ» Дворца культуры «Молодежный» по понедельникам, средам и пятницу в парке собираются мариупольцы, чтобы проводить групповые занятия спортом. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Чаще всего используются упражнения суставной гимнастики.

Возраст участников зарядки разный - от 20 до 70 лет.

Занятия проходят на площадке между аттракционом «Веселые горки» и кафе «Золотой лев».