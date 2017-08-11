11.08.2017 / 13:50



Для мариупольцев ВНО по иностранным языкам в 2018 станет двухуровневым и дополнится аудированием

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) информируют, что в 2018 году внешнее независимое оценивание (ВНО) по иностранным языкам будет двухуровневым и расширится блоком аудирования, передает Интерфакс-Украина.

"Самые большие изменения ожидаются в следующем году в тесте по иностранным языкам. Планируется, что появится новый вид деятельности, который не использовался – восприятие языка на слух – будет отдельный блок аудирования. Также предполагается, что в процессе прохождения государственной итоговой аттестации будет использован двухуровневый тест на уровень владения языком В1 и В2", - сообщил директор Центра Вадим Карандий в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве, говоря о планируемых на 2018 год новациях в ВНО.