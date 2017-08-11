11.08.2017 / 13:18



К будущему сезону мариупольские пляжи пополнятся новым оборудованием на 1 млн грн

Пляжи Мариуполя к лету 2018 года оборудуют новыми питьевыми фонтанами, навесами и душевыми. На это из городского бюджета выделено 1 млн 10 тыс. грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщил главный инженер КП «Зеленстрой» Владимир Степанов.

«Чтобы создать пляжи европейского уровня в Мариуполе, сегодня разрабатываются большие проекты, применяется опыт других городов. Через тендерные процедуры по системе «РroZorro» на будущий пляжный сезон будут закуплены новые 20 душевых, 27 питьевых фонтанов, 13 раздевалок и 21 навес», - уточнил Владимир Степанов.

По его словам, в этом году также были приобретены и установлены на побережье 28 лавочек.

«Большинство пляжного инвентаря в плачевном состоянии и крайне нуждается в обновлении. Кроме того, из-за недобросовестных отдыхающих нам приходится регулярно восстанавливать оборудование. Очевидно, чтобы продемонстрировать молодецкую удаль знакомым, жители ломают и гнут душевые гусаки, скручивают и отламывают краны, срывают из конструкций штакетники даже на благоустроенных за грантовские средства участках Городского пляжа», - сказал Владимир Степанов.