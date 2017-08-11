11.08.2017 / 12:40



Мариуполь спортивный: управление по физкультуре и спорту представило проект "Почему я выбираю ..."







Управление по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета представляет проект: «Почему я выбираю ...», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это совершенно новый проект, который познакомит горожан с историями самых известных спортсменов Мариуполя. Они не только выбрали спортивный путь, но и стали прославленными чемпионами, имена которых золотыми буквами вписаны в спортивную летопись украинского спорта.

Первым гостем проекта стал победитель различных международных турниров и соревнований - тренер КДЮСШ «Меотида», директор клуба борцов «Азовмаш» Евгений Перепелин. Он ответил на вопрос «Почему я выбираю ... греко-римскую борьбу?».

«Однажды в ОШ №11 г.Мариуполя зашел мужчина на вид похож на Шварценеггера. Вокруг него сразу собралась толпа учеников, которые с интересом рассматривали титана. Атлет вежливо поздоровался и сказал, что он тренер по классической борьбе и сейчас набирает детей в секцию. Мы в недоумении смотрели на него, на завернутый рукав, бицепс, который вот-вот разорвет рубашку. Нам стало интересно, что это за вид спорта, занимаясь которым, в человеке мышцы в одежду не вмещаются!?

Это был мой первый тренер - ныне трехкратный победитель Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов - Дмитрий Иванович Тимонов. Это был 1989 год, ребята из трех классов пошли в секцию, тогда еще классической борьбы.

В парке им. Петровского во дворце спорта «Новатор» я познакомился со всей дружной командой заслуженных тренеров во главе с Геннадием Гавриловичем Узун.

Два зала борьбы, игровой зал, рядом стадион, окруженный резиновой 400 метровой легкоатлетической дорожкой, в вЂ‹вЂ‹парке длина кроссового круга 1200 метров. Тренировка у взрослых начинались с 7:00 утра, в течении дня менялись возрастные группы, а вечером очередные выгоняли нас ненасытных к тренировкам из залов.

Мариупольские тренеры воспитали Олимпийского чемпиона 1996 года, чемпиона Европы Вячеслава Олейника, чемпиона мира Рустама Аджи, чемпионов Европы и победителей Кубка мира Григория Комышенко и Руслана Хакимова, серебряного призера Олимпийских игр 2000 Давида Солдадзе, четвертого призера Олимпийских игр 2000, бронзового призера чемпионата Европы Алексея Вакуленко, Чемпионов Европы среди молодежи - Виктора Летова, Аркадия Крайнего, Григория Комышенко, Александра Дарагана Давида Солдадзе, Сергея Сладкого, Дениса Задачина. А также чемпионов мира среди молодежи Аркадия Крайнего, Сергея Сладкого, Сергея Рутенко, мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров чемпионатов Европы, мира и международных турниров в разном возрасте - Александра Шишмана, Артема Цеповатенко, Игоря Курило, Сергея Сиренко, Алексана Сардарян, Александра Соколова, Михаила Швыдкого. Готов продолжить этот список мастеров спорта - там более 100 человек.

Команда борцов спортивного клуба «Азовмаш» - двукратный победитель и постоянный призер клубного «Кубка Европейских Чемпионов» по вЂ‹вЂ‹греко-римской борьбе. Международный турнир категории А по греко-римской борьбе «Кубок Азовмаша» в течение десяти лет собирал на мариупольских борцовских коврах лучших спортсменов мира.