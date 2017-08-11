11.08.2017 / 12:08



Мариупольцев приглашают на выставку денежных знаков периода с 1917-го до начала 30-х годов ХХ столетия







Ко Дню Независимости Украины сотрудники Мариупольского краеведческого музея готовят новую выставку, на которой представят денежные знаки с 1917-го до начала 30-х годов ХХ столетия, передает ilich.in.ua.

«В основном это знаки периода Украинской Народной Республики, Украинской державы, Директории. Будут и городские деньги – Харькова, Одессы, Житомира и других. Кроме них покажем лотерейные билеты того же периода», – отметила главный хранитель фондов музея Людмила Якушенко.

По ее словам, в начале прошлого века лотерейные билеты были достаточно распространены, существовали книжные лотереи, студенческие, вещевые. Они интересны внешне, яркие, красочно оформленные. Также посетители смогут увидеть мариупольские боны.

В фондах музея имеется большая коллекция бумажных денежных знаков, товарных чеков, лотерейных билетов, денег-марок и др. – примерно 3,5 тыс. единиц. Их никогда не показывали в экспозиции, поэтому сейчас решили, так сказать, вывести в свет.