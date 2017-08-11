11.08.2017 / 11:30



Кабмин облегчил доступ к образованию детям Мариуполя с особыми потребностями

Отныне создать инклюзивный класс станет легче, а мариупольские дети с особыми потребностями будут иметь лучший доступ к образованию - Кабмин принял постановление о внесении изменений в организацию инклюзивного обучения, передает ilich.in.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Так, руководитель общеобразовательного учебного заведения может организовать класс с инклюзивным обучением на основании заявления родителей или законных представителей ребенка с особыми потребностями, заключения психолого-медико-педагогической консультации и при поддержке соответствующего органа управления образованием.

Решить вопрос с материально-технической базой поможет образовательная субвенция, которая выделяется на каждого ребенка. Целевую образовательную субвенцию на инклюзивное образование в размере 209 млн грн Правительство впервые заложило в бюджет 2017 года.

Предполагается, что каждому ребенку с особыми потребностями в школе будут разрабатывать индивидуальный план развития. Расписание уроков для таких детей будет состоять с учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности, динамики умственной работоспособности и тому подобное.

Также для обеспечения образовательных и социальных потребностей ребенка теперь смогут привлекать социальных работников, родителей или лиц, уполномоченных ими.



«Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок с особыми образовательными потребностями мог учиться в коллективе сверстников и ни был оторван от реальной жизни общества, если это возможно. При этом чрезвычайно важно обеспечить такого ребенка соответствующим сопровождением и убедиться, что для него созданы все необходимые условия для обучения», - отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.