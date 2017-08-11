11.08.2017 / 10:52



В Мариуполе заменят более 50 остановочных павильонов, половину из них - за средства предпринимателей (ФОТО)











До конца 2017 года в Мариуполе заменят 55 остановочных павильонов, половину из них - за средства предпринимателей. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

«Наша программа замены остановок включает два направления – на местах, где расположен бизнес, павильоны обновляются вместе с МАФом за средства предпринимателей. Примером такого внедрения является остановка «Заводоуправление», где предприниматель Александр Мубаракшин уже установил павильон. По итогам конкурсов до конца 2017 года предприниматели планируют установить порядка 25 остановок с МАФами по троллейбусному маршруту № 15», - уточнил он.

Василий Клат добавил, что также за бюджетные средства «Автодор» оборудует еще 30 павильонов.

«В настоящее время объявлены торги и первые 15 остановок уже в стадии изготовления. Думаю, что до ноября 2017-го все 30 павильонов будут установлены», - отметил Василий Клат.

В свою очередь городской голова Вадим Бойченко подчеркнул, что новый остановочный павильон с МАФом на ул. Лепорского установлен только по инициативе представителей частного бизнеса.