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11.08.2017 / 10:15

На мариупольском вокзале «четвероногий» полицейский унюхал пакеты с марихуаной (ВИДЕО)

Во время патрулирования на железнодорожном вокзале Мариуполя наряд полиции задержал жителя Харькова, у которого изъято три пакета марихуаны, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона.

«Гражданин, который покупал билет на поезд в Харьков, показать документы отказался. Причина стала ясна через несколько секунд - служебный лабрадор подал знак, что в багаже вЂ‹вЂ‹пассажира наркотики. При осмотре в сумке было обнаружено и изъято три свертка с высушенной и перетертой коноплей», - говорится в сообщении ведомства.

37-летний житель Харькова объяснил, что сорвал запрещенные растения в родном городе на пустыре и самостоятельно изготовил наркотик для собственного употребления. В Мариуполь приехал в гости к родным и прихватил и собой дозы на каждый день.

Изъятое вЂ‹вЂ‹наркотическое средство направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификации по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

  
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16:30
В матче 5-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» встретится со львовскими «Карпатами»
15:45
Мариупольцы смогут увидеть метеоритный дождь
15:05
Через месяц в Мариуполе стартует финал старейшего украинского фестиваля «Червона рута»
14:28
Мариупольцев приглашают на зарядку на свежем воздухе
13:50
Для мариупольцев ВНО по иностранным языкам в 2018 станет двухуровневым и дополнится аудированием
13:18
К будущему сезону мариупольские пляжи пополнятся новым оборудованием на 1 млн грн
12:40
Мариуполь спортивный: управление по физкультуре и спорту представило проект "Почему я выбираю ..."
12:08
Мариупольцев приглашают на выставку денежных знаков периода с 1917-го до начала 30-х годов ХХ столетия
11:30
Кабмин облегчил доступ к образованию детям Мариуполя с особыми потребностями
10:52
В Мариуполе заменят более 50 остановочных павильонов, половину из них - за средства предпринимателей (ФОТО)
10:15
На мариупольском вокзале «четвероногий» полицейский унюхал пакеты с марихуаной (ВИДЕО)
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15:22 Новая инфраструктура Донецкой области обойдется в 250 млрд – П.Жебривский
14:10 В одном из городов Донетчины дороги будут ремонтировать ночью
13:00 На Донетчине бесплатно выступят «Квартал 95» и «Голос країни»
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