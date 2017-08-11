11.08.2017 / 10:15



На мариупольском вокзале «четвероногий» полицейский унюхал пакеты с марихуаной (ВИДЕО)

Во время патрулирования на железнодорожном вокзале Мариуполя наряд полиции задержал жителя Харькова, у которого изъято три пакета марихуаны, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона.



«Гражданин, который покупал билет на поезд в Харьков, показать документы отказался. Причина стала ясна через несколько секунд - служебный лабрадор подал знак, что в багаже вЂ‹вЂ‹пассажира наркотики. При осмотре в сумке было обнаружено и изъято три свертка с высушенной и перетертой коноплей», - говорится в сообщении ведомства.

37-летний житель Харькова объяснил, что сорвал запрещенные растения в родном городе на пустыре и самостоятельно изготовил наркотик для собственного употребления. В Мариуполь приехал в гости к родным и прихватил и собой дозы на каждый день.

Изъятое вЂ‹вЂ‹наркотическое средство направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификации по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».