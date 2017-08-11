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11.08.2017 / 09:34

Передовые позиции вблизи Мариуполя посетил четырехзвездный генерал США (ФОТО)











Начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил США, четырехзвездочный генерал Марк Милли посетил передовые позиции украинских бойцов вблизи Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Вместе с ним в район проведения АТО прибыли Господин Джордж Кент, заместитель Чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, полковник Джозеф Райан, помощник генерала Милли, полковник Пол Шмитт, военный атташе при Посольстве США в Украине.

Делегацию от командования Сухопутных войск ВС Украины сопровождали генерал-лейтенант Игорь Довгань, от сил АТО руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, командир ОТГ «Мариуполь» полковник Игорь Красота.

Гости провели брифинг и обсудили вопросы оперативной обстановки в районах выполнения задач ОТГ «Мариуполь», состояние и положение сил АТО.

Присутствующие также обсудили вопросы использования станций контрбатарейной борьбы, которые находятся на вооружении ведущих стран мира с целью внедрения их опыта при создании перспективных станций для вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 

«Вы единственные, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против существующего врага. Я также прислушиваюсь к вашему опыту, и я уверен, что скоро, благодаря боевому духу вы остановите врага и восстановите суверенитет и территориальную целостность», - отметил четырехзвездочный генерал Марк Милли, добавив, что опыт украинских военных, сражающихся против вражеской агрессии со стороны РФ является чрезвычайно полезным для всех.

В знак личного уважения к военнослужащим ВС Украины генерал Марк Милли вручил военнослужащим именные медальоны СВ США.

  
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16:30
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15:45
Мариупольцы смогут увидеть метеоритный дождь
15:05
Через месяц в Мариуполе стартует финал старейшего украинского фестиваля «Червона рута»
14:28
Мариупольцев приглашают на зарядку на свежем воздухе
13:50
Для мариупольцев ВНО по иностранным языкам в 2018 станет двухуровневым и дополнится аудированием
13:18
К будущему сезону мариупольские пляжи пополнятся новым оборудованием на 1 млн грн
12:40
Мариуполь спортивный: управление по физкультуре и спорту представило проект "Почему я выбираю ..."
12:08
Мариупольцев приглашают на выставку денежных знаков периода с 1917-го до начала 30-х годов ХХ столетия
11:30
Кабмин облегчил доступ к образованию детям Мариуполя с особыми потребностями
10:52
В Мариуполе заменят более 50 остановочных павильонов, половину из них - за средства предпринимателей (ФОТО)
10:15
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13:00 На Донетчине бесплатно выступят «Квартал 95» и «Голос країни»
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