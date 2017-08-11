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11.08.2017 / 09:00
В Кальмиусском районе Мариуполя будет шумно в связи с настройкой котла на ММКИ
В Кальмиусском районе в Мариуполе возможно усиление шумового фона, передает MRPL.CITY.
Появление дополнительного шума связано с настройкой котла ТЭЦ ММК им.Ильича. Как объяснили в пресс-службе предприятия, в ходе выполнения работ водяной пар высокого давления будет перераспределяться в системе.
Отмечается, что технология безопасна и не повлияет на состояние окружающей среды. Предполагается, что жители могут услышать шум с 10 до 12 часов.