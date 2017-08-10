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Главная / Лента новостей / За несоблюдение графика движения к частным перевозчикам Мариуполя применят штрафные санкции

10.08.2017 / 17:20

За несоблюдение графика движения к частным перевозчикам Мариуполя применят штрафные санкции

Современный диспетчерский центр в ТТУ Мариуполя послужит инструментом контроля качества услуг частных перевозчиков.

Об этом на презентации проекта диспетчеризации сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Зачастую руководители транспортных компаний не имеют представления о месте нахождении собственных транспортных средств и соблюдении ими графика. Они утверждают, что график выполняется, пассажиры, напротив, говорят совершенно обратное. Если ранее приходилось верить подобным сообщениям на слово, то сегодня, благодаря этой модернизированной системе, мы все видим, как на ладони. Теперь в договорах четко будут прописаны штрафные санкции вплоть до расторжения отношений, если перевозчики будут нарушать скоростной режим, график движения и так далее», - отметил мэр.

Вадим Бойченко добавил, что по требованию городской власти, перевозчики установили навигацию на каждом автобусе.

«Это было нашим принципиальным условием. Теперь у нас появляются четкие правила взаимодействия с перевозчиками и с учетом повышенного тарифа, мы вправе требовать за него полноценные услуги для пассажиров», - уточнил городской голова.

По словам директора Департамента транспорта и связи Василия Клата, онлайн данные диспетчерского центра свидетельствуют об отсутствии дисциплины в маршрутных такси.

«У перевозчиков намного больше транспортных средств, чем в коммунальной собственности, но и соблюдение самого расписания намного хуже – если в МТТУ этот показатель практически 100%, то здесь до дисциплины еще далеко», - отметил Василий Клат.

  
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14:35
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13:54
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13:15
В Мариуполе развеяли мифы о присоединении сельских громад к городу
12:36
На грантовые средства в Мариуполе переоборудуют пляжные зоны (ФОТО)
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