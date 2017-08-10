10.08.2017 / 16:36



В Мариуполе переселенец открыл первый и пока единственный хостел



Первый и единственный в Мариуполе хостел открыл переселенец из неподконтрольной Саханки Николай Петаев. Почти год потребовался переселенцу, чтобы открыть его и принять первого постояльца, передает ilich.in.ua со ссылкой на Радио Свобода. Теперь к нему едут не только те, кому нужен бюджетный ночлег, но и иностранцы, решившие увидеть своими глазами, как живёт прифронтовой город. У бывшего ветеринара началась новая жизнь в Мариуполе. 32 летний переселенец из неподконтрольной Саханки Николай Петаев приехал вместе с семьёй в Мариуполь в январе 2015 года, сазу же после того, как в посёлок вошли вооружённые бандформирования. Уже был обстрелян микрорайон «Восточный», начались массовые обстрелы окраин Мариуполя и прилегающих сел. «Первые месяца три были пустота и отчаяние. Жизнь прервалась. Вообще было непонятно, что будет с Мариуполем. Заниматься ли здесь чем-то и как строить свою жизнь дальше? Потом этот момент прошёл. Я понял, что надо действовать. Я никогда не занимался коммерческой деятельностью. Я был военнослужащим, был учителем в школе. Своего дела у меня никогда не было», – рассказал Николай.

Ветеринар по образованию, он полгода стажировался в мариупольской ветеринарной клинике в надежде получить работу и поддержать семью. Но встреча с друзьями и переселенцами, уже открывшими своё дело в Мариуполе, изменили его планы. Идея по созданию хостела возникла не сразу. Сначала в полуподвальном помещении было создано место для тех, кому нужна тишина, чашка кофе, доступ к интернету и работа за компьютером. Безалкогольное антикафе, как называет его Николай. Выяснив, что многим негде остановиться в городе, а зачастую дорого, Николай, объединившись со своими друзьями-одногодками, принялся за ремонт пустующей комнаты. Так в Мариуполе появился недорогой хостел. «Оказалось, что в Мариуполе, который живёт мирной жизнью, путешественникам негде остановиться. Все либо дорого, либо ничего нет. Мы решили сделать альтернативу. Сделали хостел. Хостел, который сделан, как был задуман. Чтобы помимо места, где человек может переночевать, ещё было место для общения. Где можно пообщаться с такими же людьми, как и он, может, поделиться информацией и просто весело провести время», – говорит переселенец. Персонала в хостеле нет. Николай всю работу выполняет сам. А мелкие поручения по хозяйству делает 6-летняя дочь Даша. Ремонт помещения и вся мебель в хостеле сделаны из подручных материалов своими руками, а необходимая в быту техника – от чайника до стиральной машины – подарены или отданы в длительное пользование друзьями и знакомыми. Хостел работает всего два месяца, постояльцев ещё не много, а его владелец уже думает оборудовать дополнительную комнату. Говорит, нужно создать условия и для пожилых людей, и для женщин, для которых пребывание в общей комнате не всегда комфортно. Недорогое жилье набирает популярность среди жителей неподконтрольных территорий, командировочных и туристов. А молодой предприниматель уже точно знает, чем будет заниматься и чему посвятит своё время и силы.