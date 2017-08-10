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10.08.2017 / 15:50
Мариупольцам презентовали видео 360° по коридорам сгоревшей мэрии (ВИДЕО)
Команда сайта MRPL.CITY презентовала мариупольцам видео 360°, которое показывает сгоревшее здание городского совета изнутри спустя три года после трагических событий весны 2014-го, передает ilich.in.ua.
В видео зритель может увидеть ключевые места пострадавшего от огня здания и прослушать аудиокомментарий, рассказывающий о ключевых событиях, происходивших вокруг мэрии три года назад.
Напомним, сгоревшее здание Мариупольского городского совета планируют реконструировать. Первый шаг в этом направлении сделан греческим меценатом Пантелеймоном Бумбурасом, который готов инвестировать средства в реконструкцию площади перед зданием мэрии. Стоимость такого проекта достигает 20 млн гривен. После реконструкции обновленная площадь будет носить название Греческой.
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