10.08.2017 / 15:50



Мариупольцам презентовали видео 360° по коридорам сгоревшей мэрии (ВИДЕО)

Команда сайта MRPL.CITY презентовала мариупольцам видео 360°, которое показывает сгоревшее здание городского совета изнутри спустя три года после трагических событий весны 2014-го, передает ilich.in.ua.

В видео зритель может увидеть ключевые места пострадавшего от огня здания и прослушать аудиокомментарий, рассказывающий о ключевых событиях, происходивших вокруг мэрии три года назад.