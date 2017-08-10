10.08.2017 / 13:54



Болельщики выбрали лучшего игрока и автора гола «Мариуполя» в июле Завершилось голосование на определение лучшего игрока и автора гола ФК «Мариуполь» в июле, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-центр "приазовцев", п осетители официального сайта клуба выбрали игроком месяца Виталия Кольцова. За полузащитника "приазовцев" проголосовали 21% респондентов. Вторым финишировал Сергей Вакуленко (19%). Замкнул тройку Сергей Яворский (15%) Автором гола месяца стал Сергей Вакуленко. За второй мяч Сергея в ворота «Черноморца» проголосовали 61% респондентов. Также в тройку вошли мяч Сергея Яворского в ворота «Зари» и гол Руслана Фомина в ворота «Черноморца».