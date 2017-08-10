Лента новостей Главная/ Лента новостей/ Болельщики выбрали лучшего игрока и автора гола «Мариуполя» в июле
10.08.2017 / 13:54
Болельщики выбрали лучшего игрока и автора гола «Мариуполя» в июле
Завершилось голосование на определение лучшего игрока и автора гола ФК «Мариуполь» в июле, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-центр "приазовцев", посетители официального сайта клуба выбрали игроком месяца Виталия Кольцова. За полузащитника "приазовцев" проголосовали 21% респондентов. Вторым финишировал Сергей Вакуленко (19%). Замкнул тройку Сергей Яворский (15%)
Автором гола месяца стал Сергей Вакуленко. За второй мяч Сергея в ворота «Черноморца» проголосовали 61% респондентов. Также в тройку вошли мяч Сергея Яворского в ворота «Зари» и гол Руслана Фомина в ворота «Черноморца».
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76