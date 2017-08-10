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Главная / Лента новостей / В Мариуполе развеяли мифы о присоединении сельских громад к городу

10.08.2017 / 13:15

В Мариуполе развеяли мифы о присоединении сельских громад к городу

Из-за недостатка информации, поступающей в села и поселки, прилегающие к Мариуполю, появился цикл мифов, почему сельским громадам «опасно» присоединяться к городу. Такое мнение выразили представители горсовета на брифинге, касающемся вопросов децентрализации,  передает MRPL.CITY.

Первый миф: на присоединенных территориях планируют размещение свалки.

«Для Мариупольского горсовета приоритетный проект – возобновление деятельности аэропорта, его реконструкция и развитие, а согласно всем законодательным документам, запрещено строительство новых свалок и полигонов в радиусе 15 км от аэропорта», - отметил главный специалист по вопросам децентрализации Мариупольского горсовета Александр Комар.

Второй миф: при вхождении в Мариупольскую ОТГ жители и депутаты сельсоветов утратят свои льготы.

Александр Комар: В статье «О добровольном присоединении громад» четко сказано, что создание или объединение громад не влечет за собой изменения статуса сельских или городских территорий».

Третий миф: на присоединенные территории будут переноситься крупнейшие объекты инфраструктуры города, например, кладбище или очистные сооружения.

По словам главного специалиста по вопросам децентрализации, вся существующая инфраструктура и алгомерация города уже сложилась и никто не будет заниматься ее переносом - подобные перемещения требуют больших финансовых вложений.

Четвертый миф: сельскохозяйственные производства будут загнивать.

«Первое, что надо понимать, – не произойдет никаких изменений в деятельности этих организаций, поскольку статус населенных пунктов не изменится, а у Мариупольской громады нет никаких стремлений ликвидировать этот бизнес или сделать хуже. Наоборот, хочется дать развитие этому направлению при помощи европейского опыта и создания ассоциации сельхозпроизводителей», - комментирует Александр Комар.

Также он добавил, что подобный европейский опыт уже успешно реализуется на Западной Украине и это помогает развитию кластера мелких фермеров и сельхозпроизводителей.

 

  
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15:12
В Мариуполе двухлетний ребенок забрался на парапет балкона третьего этажа (ФОТО, ВИДЕО)
14:35
В массажном салоне Мариуполя оказывали интимные услуги (ФОТО)
13:54
Болельщики выбрали лучшего игрока и автора гола «Мариуполя» в июле
13:15
В Мариуполе развеяли мифы о присоединении сельских громад к городу
12:36
На грантовые средства в Мариуполе переоборудуют пляжные зоны (ФОТО)
11:57
Мариупольцы в режиме реального времени смогут проследить за движением общественного транспорта (ФОТО)
11:21
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14:00 До 24 августа Донетчина станет независимой от электричества с ОРДО, - Жебривский
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