10.08.2017 / 13:15



В Мариуполе развеяли мифы о присоединении сельских громад к городу

Из-за недостатка информации, поступающей в села и поселки, прилегающие к Мариуполю, появился цикл мифов, почему сельским громадам «опасно» присоединяться к городу. Такое мнение выразили представители горсовета на брифинге, касающемся вопросов децентрализации, передает MRPL.CITY.

Первый миф: на присоединенных территориях планируют размещение свалки.

«Для Мариупольского горсовета приоритетный проект – возобновление деятельности аэропорта, его реконструкция и развитие, а согласно всем законодательным документам, запрещено строительство новых свалок и полигонов в радиусе 15 км от аэропорта», - отметил главный специалист по вопросам децентрализации Мариупольского горсовета Александр Комар.

Второй миф: при вхождении в Мариупольскую ОТГ жители и депутаты сельсоветов утратят свои льготы.

Александр Комар: В статье «О добровольном присоединении громад» четко сказано, что создание или объединение громад не влечет за собой изменения статуса сельских или городских территорий».

Третий миф: на присоединенные территории будут переноситься крупнейшие объекты инфраструктуры города, например, кладбище или очистные сооружения.

По словам главного специалиста по вопросам децентрализации, вся существующая инфраструктура и алгомерация города уже сложилась и никто не будет заниматься ее переносом - подобные перемещения требуют больших финансовых вложений.

Четвертый миф: сельскохозяйственные производства будут загнивать.

«Первое, что надо понимать, – не произойдет никаких изменений в деятельности этих организаций, поскольку статус населенных пунктов не изменится, а у Мариупольской громады нет никаких стремлений ликвидировать этот бизнес или сделать хуже. Наоборот, хочется дать развитие этому направлению при помощи европейского опыта и создания ассоциации сельхозпроизводителей», - комментирует Александр Комар.