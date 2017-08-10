10.08.2017 / 11:57



Мариупольцы в режиме реального времени смогут проследить за движением общественного транспорта (ФОТО)















Отныне каждый житель Мариуполя может в режиме реального времени проследить за движением всех видов общественного транспорта - в Мариуполе открылся диспетчерский центр МТТУ. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«Для города это совершенно новый опыт. Раньше такого никогда не было в Мариуполе. И в целом, мало в каких городах Украины используются такие системы. Теперь жители могут планировать свои поездки исходя из реального местоположения общественного транспорта». - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Новый Центр - это программно-аппаратный комплекс, который включает в себя как современное оборудование, так и новое программное обеспечение литовской компании «Меракас».

«С его помощью мариупольцы могут следить за движением общественного транспорта, а сотрудники МТТУ с большей эффективностью планировать свою работу, анализируя пассажиропоток и скорость передвижения транспорта», - рассказал начальник департамента транспорта и связи Василий Клат.

В реализации этого проекта значительную помощь городу предоставили предприятия Группы Метинвест и общественная организация Фонд развития Мариуполя. При этом из городского бюджета выделены средства на закупку оборудования стоимостью 603 тыс.грн. Это те средства, которые удалось сэкономить благодаря ProZorro на реализации программы «Беспечный город» по организации защищенной сети камер видеонаблюдения, установленных на основных перекрестках города, видео с которых, кстати, тоже может выводиться на видеостену в диспетчерском центре.