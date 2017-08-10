10.08.2017 / 11:21



«Счастливая восьмерка» вызвала ажиотаж среди молодоженов Мариуполя

Вчера, 8 августа, в Мариуполе услугой «Браком за сутки» воспользовалось 20 пар молодоженов. По их мнению, 08.08 - это счастливая дата для создания семьи. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА, передает ilich.in.ua.

Из-за ажиотажа, вызванного «счастливой датой», специалисты Приморского районного отдела РАГСа Мариуполя работали до позднего вечера.

В обладминистрации отмечают, что 13 пар новобрачных, воспользовавшихся услугой, прибыли из населенных пунктов, временно неподконтрольных украинской власти.