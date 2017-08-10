10.08.2017 / 10:44



Найдут ли компромисс жители и депутаты в вопросе присоединения к Мариупольской громаде?

Жители села Покровское и Бердянское собрали порядка 1000 подписей за то, чтобы присоединиться к Мариупольской объединенной территориальной громаде, но депутаты сельсовета не поддерживают данную идею. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом рассказал секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма на брифинге, касающемся вопросов децентрализации. В рамках децентрализации проходит реформа добровольного объединения громад, которая подразумевает включение в себя соседских населенных пунктов. Согласно плану перспективного развития, который был утвержден в 2014 году, Мариуполь включает в себя ряд населенных пунктов, которые находятся восточнее: Широкинский, Лебединский, Павлопольский и Виноградненский сельские советы.

«Мы, ввиду нестабильной военной обстановки, предложили альтернативное админустройство путем создания Сартанской ОТГ, куда будут включены все прифронтовые населенные пункты: Широкинский, Коминтерновский, Лебединский, Павлопольский и Чермалыцкий сельсоветы, а также Талаковский поселковый совет с центром в Сартане. Эти населенные пункты уже приняли ряд решений, которые позволяют нам выходить с инициативой к руководству области и предложениями к Кабинету Министров», - рассказал Степан Махсма.

Относительно мариупольского устройства горсовет предлагает объединить в одну громаду Покровский, Бердянский и Виноградненский сельский и Старокрымский поселковый советы с центром в Мариуполе. Такое решение позволит в дальнейшем развиваться прилегающим территориям в едином ритме и отработанном механизме.

В ходе брифинга секретарь горсовета рассказал, что на этой неделе поступило коллективное обращение, адресованное губернатору Донецкой ОГА Павлу Жебривскому и мэру Мариуполя Вадиму Бойченко о том, что жители села Покровское собрали порядка 1000 подписей, чтобы власти рассмотрели вопрос о присоединении этих населенных пунктов к Мариупольскому ОТГ. Это является вполне оправданным желанием, что позволит повысить уровень и качество жизни в этих населенных пунктах.

«Мы готовы выходить с инициативой к данным громадам, но перед этим необходимо получить решение сельских и поселковых советов о том, что они не возражают присоединиться к Мариупольской объединенной территориальной громаде. Но мы видим, что ряд депутатов не имеют желания объединяться, именно в селах Покровское и Бердянское расходятся мнения жителей с мнением и желанием депутатов», - отметил секретарь горсовета.

На данный момент именно расхождение мнений жителей и сельских депутатов «тормозит» весь процесс объединения, поскольку нет 100%-го понимания, готовы ли эти населенные пункты стать одной громадой.