10.08.2017 / 10:10



В Мариуполе школа, детсад и жилые дома до конца дня будут без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 10 августа, в связи с ремонтными работами до 18.00 воды не будет по следующим адресам:

д/с №20; СОШ №17; ул. Греческая, 230; Амбулатория 7; ул. Торговая, 146-182, 159-217; ул. Коминтерна, 1-65; пер. Коминтерна, 1-10; ул. Греческая, 164-204, 149-201; ул. Лавицкого, 1-21; пер. Лавицкого, 1-21.