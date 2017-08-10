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Главная / Лента новостей / Lauffer Group вложит 300 тыс. грн в мариупольский хлебозавод

10.08.2017 / 09:43

Lauffer Group вложит 300 тыс. грн в мариупольский хлебозавод

В техническое переоснащение Мариупольского хлебозавода №1 во втором полугодии 2017 г. Lauffer Group планирует инвестировать не менее 300 тыс. грн., передает ilich.in.ua со ссылкой на AgroPortal.

По словам генерального директора Группы Виталия Балыхина, один из главных приоритетов предприятия, как и всей Lauffer Group в целом — помощь наименее защищенным слоям населения.

«30% изделий, выпекаемых заводом, относится к продукции массового потребления, которую принято называть «социальной», — сказал он.

«В прошедшем маркетинговом году (июль 2016-июнь 2017) мы испекли более 10 тыс. т продукции. Это более 41% всей продукции в регионе. За это время мы также начали выпускать 15 видов новых изделий. Таким образом, наш ассортимент вырос до 52 наименований. С августа 2016 г. мы вдвое увеличили объемы выпускаемой горячей продукции», — рассказала начальник производства хлебозавода Надежда Коломытцева. 


 

  
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