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Главная / Лента новостей / Мариуполец у интернет-мошенника «купил» палатку за 10 тыс.грн

10.08.2017 / 09:08

Мариуполец у интернет-мошенника «купил» палатку за 10 тыс.грн



Полицейские разыскивают мошенника, который нажился на доверии мариупольца, создав фейковые объявления в сети интернет. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

К сотрудникам Кальмиусского отделения полиции обратился мужчина 1974 года рождения, и рассказал, что увидел на одном из ведущих украинских интернет-сайтов рекламное объявление о продаже палатки. Договорившись по телефону с продавцом, он сделал соответствующую предоплату за покупку и еще и продиктовал личные данные свои банковской карты.

В результате пострадавший остался без покупки и потерял все сбережения, которые были на карте - 10 000 гривен.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители работают над установлением личности злоумышленника для привлечения его к ответственности.

Полиция Мариуполя предостерегает: не перечисляет деньги за товар незнакомцам, а платите за него при получении. Пользуйтесь только проверенными интернет-магазинами и помните, что за выгодным предложением может скрываться преступный умысел.

  
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15:12
В Мариуполе двухлетний ребенок забрался на парапет балкона третьего этажа (ФОТО, ВИДЕО)
14:35
В массажном салоне Мариуполя оказывали интимные услуги (ФОТО)
13:54
Болельщики выбрали лучшего игрока и автора гола «Мариуполя» в июле
13:15
В Мариуполе развеяли мифы о присоединении сельских громад к городу
12:36
На грантовые средства в Мариуполе переоборудуют пляжные зоны (ФОТО)
11:57
Мариупольцы в режиме реального времени смогут проследить за движением общественного транспорта (ФОТО)
11:21
«Счастливая восьмерка» вызвала ажиотаж среди молодоженов Мариуполя
10:44
Найдут ли компромисс жители и депутаты в вопросе присоединения к Мариупольской громаде?
10:10
В Мариуполе школа, детсад и жилые дома до конца дня будут без воды
09:43
Lauffer Group вложит 300 тыс. грн в мариупольский хлебозавод
09:08
Мариуполец у интернет-мошенника «купил» палатку за 10 тыс.грн
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17:25 В Донецкой области подразделения, привлеченные в АТО, провели совместные учения (ФОТО, ВИДЕО)
16:36 На Донетчине с 5 этажа выпал годовалый малыш
15:13 Шахтер с Донбасса создал мурал в Италии (ФОТО)
14:00 До 24 августа Донетчина станет независимой от электричества с ОРДО, - Жебривский
12:45 Из-за жары в 50 населенных пунктах Донетчины возникли проблемы с электричеством
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