10.08.2017 / 09:08



Мариуполец у интернет-мошенника «купил» палатку за 10 тыс.грн







Полицейские разыскивают мошенника, который нажился на доверии мариупольца, создав фейковые объявления в сети интернет. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.



К сотрудникам Кальмиусского отделения полиции обратился мужчина 1974 года рождения, и рассказал, что увидел на одном из ведущих украинских интернет-сайтов рекламное объявление о продаже палатки. Договорившись по телефону с продавцом, он сделал соответствующую предоплату за покупку и еще и продиктовал личные данные свои банковской карты.

В результате пострадавший остался без покупки и потерял все сбережения, которые были на карте - 10 000 гривен.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители работают над установлением личности злоумышленника для привлечения его к ответственности.