09.08.2017 / 17:35



У Мариупольского горсовета могут появиться подшефные воинские части

Горсовет Мариуполя может стать шефом для нескольких воинских частей - Президент Украины подписал указ, который привязывает воинские части к местным органам власти и самоуправления, передает ilich.in.ua со ссылкой на сайт главы государства.

«Принятие данного Указа Президента Украины будет способствовать решению социально-бытовых проблем, удовлетворению культурных и духовных потребностей военнослужащих, повышению престижа военной службы, налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Указом уточняется перечень воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также органы местной государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих шефство над ними.