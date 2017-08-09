09.08.2017 / 16:24



С пляжей Мариуполя ежедневно вывозят до 40 контейнеров мусора

В Мариуполе ежедневно очищают морское побережье от мусора, которые оставляют отдыхающие. Сотрудники «Зеленстроя» собирают в день до 40 контейнеров мусора на пляжах Азовского моря. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как уточнил главный инженер предприятия Владимир Степанов, каждый день только на Городском пляже и «Песчаный» с 6 утра в целях наведения порядка работают 22 уборщика и две пляжеуборочные машины.

«Нам приходится регулярно очищать песок от окурков, пластика, пищевых отходов и битого стекла. В холодное время года мы также убираем пляжи, но не в таких масштабах», - отметил Владимир Степанов.

За сутки на Городском пляже коммунальщики собирают от 12 до 14 контейнеров мусора, а на «Песчаном» - до 6. Объемы отходов зависят от наплыва отдыхающих на побережье. Несмотря на то, что на этих двух пляжах установлено 125 урн, жители не спешат выбрасывать мусор в положенном месте – закапывают его в песок.

Как отмечает бригадир Левобережного пляжа Сергей Танаджи, ведется уборка не только песочной зоны.