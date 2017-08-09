Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 августа 2017 года, Четверг
Трудовой кодекс по-новому
Как адаптировать медреформу к реалиям
Всем невзгодам вопреки
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / «Карпаты» - бесстрашные, как футболисты, так и болельщики и в Мариуполе им точно бояться нечего, - А.Севидов

09.08.2017 / 15:55

«Карпаты» - бесстрашные, как футболисты, так и болельщики и в Мариуполе им точно бояться нечего, - А.Севидов

Накануне поединка пятого тура первенства УПЛ между «Мариуполем» и «Карпатами» экс-тренер львовян Александр Севидов, ныне возглавляющий «Мариуполь», рассказал о готовности своей нынешней команды к матчу и о впечатлении о будущем сопернике, передает ilich.in.ua со ссылкой на Football.

"Я не могу сказать, что этот матч будет принципиальным  для меня. Но немного особенным – да. Все-таки я работал в «Карпатах» и хорошо помню и город, и болельщиков. Сам же поединок наверняка будет очень трудным, как и всегда матчи против «Карпат». Я лично был уверен, что мы сыграем именно в Мариуполе. Кто-кто, а «Карпаты» – бесстрашные, как футболисты, так и болельщики. Я даже не знаю, куда бы побоялись  поехать фанаты «Карпат». Но в Мариуполе им точно бояться нечего, не вижу никаких проблем с проведением этого матча", - добавил Севидов.

Говоря о готовности к матчу «Мариуполя» А.Севидов отметил, что после поражения от «Шахтера» настроение в команде не особо радостное, но «посыпать голову пеплом тоже не стоит», ведь «Шахтер» все-таки сильнейшая команда из тех, с кем уже довелось сыграть.

«Главное – сделать из этого поражения надлежащие выводы. Думаю, что уже к воскресной встрече с "Карпатами" мы подойдем в полной боевой готовности", - добавил Севидов.

Поединок Мариуполь – Карпаты состоится 13 августа, начало в 17:00.

 

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

09.08.2017


17:38   В районе проведения АТО на Донбассе работают мобильные группы Минобороны (ФОТО)


17:35   У Мариупольского горсовета могут появиться подшефные воинские части


16:57   В Левобережном районе Мариуполя с территории хлебозавода похитили металл


16:29   В ОБСЕ призвали разминировать на Донетчине автотрассу "Светлодарск - Дебальцево"


16:24   С пляжей Мариуполя ежедневно вывозят до 40 контейнеров мусора


15:55   «Карпаты» - бесстрашные, как футболисты, так и болельщики и в Мариуполе им точно бояться нечего, - А.Севидов


15:21   На КПВВ на Донетчине задержали перевозчика оружия (ФОТО)


15:20   Мариупольцев ожидает повышение цен на алкоголь


14:44   Мариупольских абонентов мобильной связи ждет обязательная регистрация?


14:13   По поручению Гройсмана на Донетчине разберутся с завышенными ценами на лекарства


14:06   В марупольской горбольнице капремонтом охватят пять отделений


13:30   Текущим средним ремонтом восстановят более 10 км автодороги Т-08-03 Запорожье – Мариуполь


12:54   Для обеспечения жильем переселенцев Донбасса необходимо $20-40 млрд


12:50   Мариупольские остановки общественного транспорта оборудуют электронным табло (ФОТО)


12:19   В Мариуполе провели мероприятия в поддержку грудного вскармливания


11:40   Деоккупация Крыма и Донбасса должна идти параллельно - Чубаров


11:37   Мариупольский меткомбинат в реконструкцию аглофабрики вложил более 400 млн грн (ФОТО)


10:59   С начала лета на мариупольском побережье выявлено около 300 рыболовов-нарушителей (ВИДЕО)


10:22   Украинцы неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, - Грымчак


10:20   За неделю на блокпостах Мариуполя зафиксировано больше всего правонарушений в регионе (ВИДЕО)

Календарь
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
09.08.2017
17:35
У Мариупольского горсовета могут появиться подшефные воинские части
16:57
В Левобережном районе Мариуполя с территории хлебозавода похитили металл
16:24
С пляжей Мариуполя ежедневно вывозят до 40 контейнеров мусора
15:55
«Карпаты» - бесстрашные, как футболисты, так и болельщики и в Мариуполе им точно бояться нечего, - А.Севидов
15:20
Мариупольцев ожидает повышение цен на алкоголь
14:44
Мариупольских абонентов мобильной связи ждет обязательная регистрация?
14:06
В марупольской горбольнице капремонтом охватят пять отделений
13:30
Текущим средним ремонтом восстановят более 10 км автодороги Т-08-03 Запорожье – Мариуполь
12:50
Мариупольские остановки общественного транспорта оборудуют электронным табло (ФОТО)
12:19
В Мариуполе провели мероприятия в поддержку грудного вскармливания
11:37
Мариупольский меткомбинат в реконструкцию аглофабрики вложил более 400 млн грн (ФОТО)
10:59
С начала лета на мариупольском побережье выявлено около 300 рыболовов-нарушителей (ВИДЕО)
Все новости
Новости Украины и Мира
09.08.2017
17:38 В районе проведения АТО на Донбассе работают мобильные группы Минобороны (ФОТО)
16:29 В ОБСЕ призвали разминировать на Донетчине автотрассу "Светлодарск - Дебальцево"
15:21 На КПВВ на Донетчине задержали перевозчика оружия (ФОТО)
14:13 По поручению Гройсмана на Донетчине разберутся с завышенными ценами на лекарства
12:54 Для обеспечения жильем переселенцев Донбасса необходимо $20-40 млрд
11:40 Деоккупация Крыма и Донбасса должна идти параллельно - Чубаров
10:22 Украинцы неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, - Грымчак
09:10 Жилье переселенцев с неподконтрольного Донбасса не облагается налогом на недвижимость, - ГФС
08.08.2017
17:30 В течение недели Донетчину будет «преследовать» жара
16:15 Часть Донетчины осталась без воды из-за масштабного порыва
15:11 Переселенцы Донбасса отдохнут в грузинском «Лагере будущего»
13:58 В ООН рассказали, какие страны для жизни выбирают беженцы с Донбасса
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования