09.08.2017 / 15:55



«Карпаты» - бесстрашные, как футболисты, так и болельщики и в Мариуполе им точно бояться нечего, - А.Севидов

Накануне поединка пятого тура первенства УПЛ между «Мариуполем» и «Карпатами» экс-тренер львовян Александр Севидов, ныне возглавляющий «Мариуполь», рассказал о готовности своей нынешней команды к матчу и о впечатлении о будущем сопернике, передает ilich.in.ua со ссылкой на Football.

"Я не могу сказать, что этот матч будет принципиальным для меня. Но немного особенным – да. Все-таки я работал в «Карпатах» и хорошо помню и город, и болельщиков. Сам же поединок наверняка будет очень трудным, как и всегда матчи против «Карпат». Я лично был уверен, что мы сыграем именно в Мариуполе. Кто-кто, а «Карпаты» – бесстрашные, как футболисты, так и болельщики. Я даже не знаю, куда бы побоялись поехать фанаты «Карпат». Но в Мариуполе им точно бояться нечего, не вижу никаких проблем с проведением этого матча", - добавил Севидов.

Говоря о готовности к матчу «Мариуполя» А.Севидов отметил, что после поражения от «Шахтера» настроение в команде не особо радостное, но «посыпать голову пеплом тоже не стоит», ведь «Шахтер» все-таки сильнейшая команда из тех, с кем уже довелось сыграть.

«Главное – сделать из этого поражения надлежащие выводы. Думаю, что уже к воскресной встрече с "Карпатами" мы подойдем в полной боевой готовности", - добавил Севидов.