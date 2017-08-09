09.08.2017 / 14:44



Мариупольских абонентов мобильной связи ждет обязательная регистрация?

Госспецсвязи разработало законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи - предлагается сохранить за клиентами сотовых операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме. Но при этом телеком-компании обяжут собирать персональные данные всех без исключения пользователей, передает ilich.in.ua со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ.

Помимо этого, Госспецсвязи предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

Как пишется в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".

По задумке Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи вчера на очередном заседании одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями.

В частности, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам.