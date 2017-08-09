09.08.2017

В марупольской горбольнице капремонтом охватят пять отделений
В мариупольской первой городской больнице в пяти отделениях проходит капитальный ремонт. Об этом заявила главный врач городской больницы №1 Лариса Мамаева, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Жители Мариуполя, страдающие почечной недостаточностью, уже могут получить лечение в обновленных отделениях. Процедуру гемодиализа проводят три раза в неделю по четыре часа. Два диализных зала рассчитаны на 9 мест. Еще один с японским оборудованием на 6 человек работает дополнительно. Сейчас амбулаторный гемодиализ проходят 78 пациентов.
В больнице также есть палата на три места для диализных больных. Туда проведен кислород и реанимационные аппараты. В обустройство палаты и диализного зала инвестировали 200 тысяч гривен. Кроме того, на закупку медикаментов и расходных материалов для отделения гемодиализа было потрачено 11 миллионов гривен. В настоящее время еще 6 миллионов задействованы в программе по дополнительным закупкам препаратов.
В свою очередь в обновленном урологическом отделении собираются открыть новую операционную. Проводить операции будут с помощью дистанционного и лазерного литотриптера, который позволит удалять камни без хирургического вмешательства.
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