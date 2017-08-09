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Главная / Лента новостей / В марупольской горбольнице капремонтом охватят пять отделений

09.08.2017 / 14:06

В марупольской горбольнице капремонтом охватят пять отделений

В мариупольской первой городской больнице в пяти отделениях проходит капитальный ремонт. Об этом заявила главный врач городской больницы №1 Лариса Мамаева, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Жители Мариуполя, страдающие почечной недостаточностью, уже могут получить лечение в обновленных отделениях. Процедуру гемодиализа проводят три раза в неделю по четыре часа. Два диализных зала рассчитаны на 9 мест. Еще один с японским оборудованием на 6 человек работает дополнительно. Сейчас амбулаторный гемодиализ проходят 78 пациентов.

В больнице также есть палата на три места для диализных больных. Туда проведен кислород и реанимационные аппараты. В обустройство палаты и диализного зала инвестировали 200 тысяч гривен. Кроме того, на закупку медикаментов и расходных материалов для отделения гемодиализа было потрачено 11 миллионов гривен. В настоящее время еще 6 миллионов задействованы в программе по дополнительным закупкам препаратов.

В свою очередь в обновленном урологическом отделении собираются открыть новую операционную. Проводить операции будут с помощью дистанционного и лазерного литотриптера, который позволит удалять камни без хирургического вмешательства.

  
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12:50
Мариупольские остановки общественного транспорта оборудуют электронным табло (ФОТО)
12:19
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11:37
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10:59
С начала лета на мариупольском побережье выявлено около 300 рыболовов-нарушителей (ВИДЕО)
10:20
За неделю на блокпостах Мариуполя зафиксировано больше всего правонарушений в регионе (ВИДЕО)
09:45
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12:54 Для обеспечения жильем переселенцев Донбасса необходимо $20-40 млрд
11:40 Деоккупация Крыма и Донбасса должна идти параллельно - Чубаров
10:22 Украинцы неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, - Грымчак
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