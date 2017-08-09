09.08.2017 / 12:50



Мариупольские остановки общественного транспорта оборудуют электронным табло (ФОТО)















В Мариуполе установят 10 электронных табло на остановках общественного транспорта. Первое табло, отражающее реальное время прибытия транспорта, установили на павильоне нового архетипа по ул.Лепорского в Левобережном районе города. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Кроме того, на остановке «Заводоуправление» заработал МАФ, являющийся частью павильона.

По информации сайта публичных закупок «Рrozorro», договор на поставку информационного оборудования КП МТТУ заключил с подрядчиком ООО «Гранато» г. Киева.

