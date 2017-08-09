09.08.2017 / 12:19



В Мариуполе провели мероприятия в поддержку грудного вскармливания

В рамках Всеукраинской недели «Поддержим грудное вскармливание вместе» и ежегодной всемирной акции «Всемирная неделя грудного вскармливания» в Мариуполе провели ряд мероприятий в его поддержку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Цель данных мероприятий - обратить внимание человечества к грудному вскармливанию детей грудного и раннего возраста.

На базе КУ «Мариупольское ТМО здоровья и женщины» женской консультации провели круглый стол с врачами ЛПУ по современным технологиям по профилактике, лечению патологии молочных желез у женщин репродуктивного возраста. Говорили об особенностях периода лактации при различных патологических состояниях молочной железы и унифицированного междисциплинарного подхода к оказанию медицинской помощи.

В рамках недели «Поддержим грудное вскармливание вместе» также был проведен семинар при поддержке грудного вскармливания на базе «Школы ответственного родительства» женской консультации.