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09.08.2017 / 11:37

Мариупольский меткомбинат в реконструкцию аглофабрики вложил более 400 млн грн (ФОТО)









На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича продолжается реализация масштабного проекта реконструкции системы газоочистки аглофабрики, передает MRPL.CITY со ссылкой на Facebook Юрия Зинченко.

Как отмечает генеральный директор ММК им. Ильича, самый большой экологический проект в Украине реализуется по графику и в строительстве, и в получении оборудования от итальянских партнеров. Несмотря на временные трудности,с момента начала проекта освоено 427 миллионов гривен.

Масштабная реконструкция аглофабрики позволит снизить общие валовые выбросы по комбинату Ильича на 68%, а выбросы пыли уменьшатся на 91%.

"Напомню, что новые циклоны типа «HURRICLONE» уже установлены на зоне спекания половины агломашин. А на стройплощадке около первого аглокорпуса ремонтники ведут укрупнительную сборку металлоконструкций циклонов - это для шестой агломашины. С первого августа начинаем капремонт этого агрегата - и будем параллельно менять газоочистку", — сказал Ю.Зинченко.

Помимо этого, ведется работа по строительству комплексов сероочистки зон спекания и охлаждения агломашин №7 - №9.

Среди уже проделанной работы, в зоне спекания установлена опорная часть рукавного фильтра и фундаменты для установки газоходов, в данный момент идет монтаж газового коллектора, а также реализуется устройство перекрытий и встроенных помещений.

По словам генерального директора меткомбината имени Ильича, в зоне охлаждения завершен демонтаж циклонов и скрубберов, ведутся работы по устройству фундаментов под новые циклоны, а для системы сероочистки смонтированы бункеры рукавного фильтра, в данный момент идет сбор его корпуса, параллельно монтируются газоходы.

  
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10:22 Украинцы неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, - Грымчак
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