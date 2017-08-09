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09.08.2017 / 10:59

С начала лета на мариупольском побережье выявлено около 300 рыболовов-нарушителей (ВИДЕО)

Рыбоохранная государственная инспекция продолжает патрулировать мариупольское побережье и наказывать незаконопослушных рыболовов. Только с начала лета выявлено около 300 грубых нарушений, в том числе и браконьерства, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Рыбинспекция напоминает — рыбный промысел в Азовском море запрещен, однако любители морского отдыха могут спокойно брать удочку и ловить азовский бычок, но не более 3 кг в сутки.

Ловить можно бычков, тарань, пеленгас и креветку. А вот шемаю — запрещено законом. Но соблюдают законодательство, к сожалению, не все.

«В этом году участились случаи вылова любителями краснокнижных видов рыб - это шемая азовская, в народе селява, за последние 2 недели зафиксировано около 10 нарушений», - отметил главный государственный инспектор Азовского рыбоохранного патруля Олег Пудак.

Как рассказал директор Института Азовского моря Леонид Изергин, в последнее время постоянно повышается соленость в море, из-за чего пресноводные уходят ближе к Дону и Кубани.

«Соленость повышается уже 5-й год подряд, она все выше и выше, в связи с этим пресноводные уходят ближе к Дону и Кубани, морские распространяются по морю, эти процессы периодически проходят. Мы ожидаем рост численности морских, это калкан, видим, что много молоди появилось, но это процесс естественный, хорошая для них соленость, хороший нерест проходит», - сказал Леонид Изергин.

Санкционированная суточная норма вылова рыбы не более 3 кг, креветки не более 1 кг. Но зачастую улов оказывается гораздо богаче и тогда приходится выбирать — не нарушать закон или же заплатить штраф.

«Санкция статьи 85 часть 4 предусматривает 340-680 гривен, плюс начисляется ущерб за каждую голову рыбы поштучно. К примеру — один бычок по санкциям составляет 34 гривны, пеленгас – 60 — 80, краснокнижная селява – 330 гривен», рассказывает главный государственный инспектор Азовского рыбоохранного патруля Олег Пудак.

Также рыбинспекция напоминает — рыбный промысел официально начнется лишь с 15 августа.

  
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11:37
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10:59
С начала лета на мариупольском побережье выявлено около 300 рыболовов-нарушителей (ВИДЕО)
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