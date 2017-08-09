09.08.2017 / 09:07



Мариупольцы, «собирая хворост», вырубили около 30 деревьев (ФОТО)



















На Донетчине полицейские задержали трех мариупольцев, которые истребляли лес. Злоумышленники были пойманы «на горячем» на границе Никольского и Волновахского районов. Мужчины успели вырубить около 30 деревьев, но все равно пытались утверждать полиции, что приехали «собирать хворост», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона.



Всего с начала года правоохранители зафиксировали уже более 60 фактов незаконной порубки леса. Помогает в прекращении уничтожения природных ресурсов сотрудничество с населением. Часто люди сами сообщают в полицию о таких нарушениях. Так случилось и на сей раз. В полицию поступило сообщение от представителей лесничества, что в лесополосе между поселками Мирный и Асланово они обнаружили злоумышленников, пилящих лес.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции. Правоохранители застали мужчин среди «поля» из свежеспиленных пней. Полицейские насчитали 29 уничтоженных деревьев - в основном акации, несколько деревьев ясеня и даже дуба.

Было установлено, что все злоумышленники - в возрасте от 26 до 33 лет - приехали из Мариуполя. По их словам - якобы, чтобы «собирать хворост». Однако вещественные доказательства, которые были обнаружены правоохранителями на месте, говорили о том, что мужчины осуществляли незаконную деятельность. Все трое безработные, ранее проблем с законом не имели.

Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (Незаконная порубка леса). Злоумышленникам грозит наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.