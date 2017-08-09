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Главная / Лента новостей / Мариупольцы, «собирая хворост», вырубили около 30 деревьев (ФОТО)

09.08.2017 / 09:07

Мариупольцы, «собирая хворост», вырубили около 30 деревьев (ФОТО)









На Донетчине полицейские задержали трех мариупольцев, которые истребляли лес. Злоумышленники были пойманы «на горячем» на границе Никольского и Волновахского районов. Мужчины успели вырубить около 30 деревьев, но все равно пытались утверждать полиции, что приехали «собирать хворост», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона.

Всего с начала года правоохранители зафиксировали уже более 60 фактов незаконной порубки леса. Помогает в прекращении уничтожения природных ресурсов сотрудничество с населением. Часто люди сами сообщают в полицию о таких нарушениях. Так случилось и на сей раз. В полицию поступило сообщение от представителей лесничества, что в лесополосе между поселками Мирный и Асланово они обнаружили злоумышленников, пилящих лес.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции. Правоохранители застали мужчин среди «поля» из свежеспиленных пней. Полицейские насчитали 29 уничтоженных деревьев - в основном акации, несколько деревьев ясеня и даже дуба.

Было установлено, что все злоумышленники - в возрасте от 26 до 33 лет - приехали из Мариуполя. По их словам - якобы, чтобы «собирать хворост». Однако вещественные доказательства, которые были обнаружены правоохранителями на месте, говорили о том, что мужчины осуществляли незаконную деятельность. Все трое безработные, ранее проблем с законом не имели.

Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (Незаконная порубка леса). Злоумышленникам грозит наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Полиция Донецкой области призывает граждан быть ответственными, и не нарушать закон - не уничтожать природные ресурсы региона, который и без того оказался под угрозой в связи с проведением боевых действий. Если вам что-то известно о таких фактах правонарушений, не теряйте времени и сразу сообщайте на 102.

  
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Текущим средним ремонтом восстановят более 10 км автодороги Т-08-03 Запорожье – Мариуполь
12:50
Мариупольские остановки общественного транспорта оборудуют электронным табло (ФОТО)
12:19
В Мариуполе провели мероприятия в поддержку грудного вскармливания
11:37
Мариупольский меткомбинат в реконструкцию аглофабрики вложил более 400 млн грн (ФОТО)
10:59
С начала лета на мариупольском побережье выявлено около 300 рыболовов-нарушителей (ВИДЕО)
10:20
За неделю на блокпостах Мариуполя зафиксировано больше всего правонарушений в регионе (ВИДЕО)
09:45
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12:54 Для обеспечения жильем переселенцев Донбасса необходимо $20-40 млрд
11:40 Деоккупация Крыма и Донбасса должна идти параллельно - Чубаров
10:22 Украинцы неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, - Грымчак
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