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08.08.2017 / 17:35
В мариупольской опорной школе выполнено 90% отделочных работ (ФОТО)
В мариупольской опорной школе № 66 выполнено 90% отделочных работ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Учебное учреждение, в котором проходит капитальный ремонт, подрядчики обещают сдать в эксплуатацию до конца текущего года.
"Объем работ, который намечался, очень изменился. В ходе выполнения строительных работ подрядная организация вместе с Управлением образования увидели, что эти объемы не соответствуют тем реалиям и тем требованиям, которые изначально закладывались в школу. Если говорить о цифрах, то первоначально стоимость ремонта этой школы, с учетом термомодернизации, была порядка 45 миллионов гривен. На сегодняшний день областью дополнительно выделено 10 миллионов гривен", — отметил первый заместитель Мариупольского городского головы Александр Голтвенко.
К удорожанию проекта привело использование более экологичных и энергоэффективных материалов, чем были ранее, а также расширение комплекса ремонтных работ.
По словам директора школы, мебель для классов будет заменена практически на сто процентов, при этом при ее выборе учитывалась возрастная категория учащихся, а освещение будет соответствовать пятому классу энергоэффективности. Также в учреждении появятся рекреационные уголки с мягкой мебелью, а в спортивном зале школы будет установлено напольное покрытие, минимизирующее возможный травматический эффект во время занятий.
Помимо этого, в школе будут оборудованы три виртуальные библиотеки, где учащиеся смогут получить необходимую учебную информацию из интернета. Также для школьников и персонала будет доступен скоростной Wi-Fi.