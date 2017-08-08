08.08.2017 / 17:35



В мариупольской опорной школе выполнено 90% отделочных работ (ФОТО)



















В мариупольской опорной школе № 66 выполнено 90% отделочных работ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Учебное учреждение, в котором проходит капитальный ремонт, подрядчики обещают сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

"Объем работ, который намечался, очень изменился. В ходе выполнения строительных работ подрядная организация вместе с Управлением образования увидели, что эти объемы не соответствуют тем реалиям и тем требованиям, которые изначально закладывались в школу. Если говорить о цифрах, то первоначально стоимость ремонта этой школы, с учетом термомодернизации, была порядка 45 миллионов гривен. На сегодняшний день областью дополнительно выделено 10 миллионов гривен", — отметил первый заместитель Мариупольского городского головы Александр Голтвенко.

К удорожанию проекта привело использование более экологичных и энергоэффективных материалов, чем были ранее, а также расширение комплекса ремонтных работ.

По словам директора школы, мебель для классов будет заменена практически на сто процентов, при этом при ее выборе учитывалась возрастная категория учащихся, а освещение будет соответствовать пятому классу энергоэффективности. Также в учреждении появятся рекреационные уголки с мягкой мебелью, а в спортивном зале школы будет установлено напольное покрытие, минимизирующее возможный травматический эффект во время занятий.