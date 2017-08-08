Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 8 августа 2017 года, Вторник
Создатели красоты
ОБЪЕКТИВная история
Глас народа
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам

08.08.2017 / 15:22

В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам

Сегодня, 8 августа, в Украине начался внеочередной призыв в армию. Об этом в интервью "5 канала" сообщил пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук, передает ilich.in.ua.

Такой призыв происходит из-за недобора в Национальную гвардию во время майского призыва.

"Главная причина нынешнего призыва – это то, что количество заданий увеличивается и поэтому нужно увеличить количество срочников для выполнения этих задач. Сейчас, например, перед нацгвардейцами определено 19 задач, которые нужно выполнять", - говорит Музычук.

В свою очередь, информация о численности срочников является закрытой.

Музычук подчеркнул, что призванные срочники не будут нести службу в зоне АТО. После подготовки они будут обеспечивать общественный порядок, а также выполнять специальные задания Нацгвардии.

Согласно указа, как пишет "Сегодня", призвать в армию в августе могут мужчин, не проходивших военную службу, возрастом от 20 до 27 лет, годные по состоянию здоровья, без судимости. 

Как отмечают в Министерстве обороны, после получения повестки украинец обязан прибыть в определенный пункт сбора и в срок, указанный в повестке. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен.

За уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

При этом, отсрочка от службы положена тем, кто содержит нетрудоспособную мать или отца или другого родственника; имеет ребенка возрастом до трех лет, самостоятельно воспитывает ребенка (без матери), имеет двух и более детей, имеет беременную жену или жену-инвалида, является сиротой, имеет временные проблемы со здоровьем, если брат служит в это же время в армии, младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме, учителям (на весь период работы по специальности), медикам (на весь период работы по специальности), священникам (на весь период работы по специальности), полицейским (на весь период работы по специальности), подозреваемым в уголовных преступлениях.

Получить освобождение от призыва в армию могут молодые люди старше 27 лет, а также негодные по состояние здоровья.

Что касается украинцев, которые окончили военные кафедры, о том, кому давать отсрочку, решает специальная аттестационная комиссия при областном военкомате. Основанием для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровье и получение образования.

 

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

08.08.2017


17:35   В мариупольской опорной школе выполнено 90% отделочных работ (ФОТО)


17:30   В течение недели Донетчину будет «преследовать» жара


16:56   Скоро мариупольцы смогут регистрировать ребенка и брак онлайн


16:15   Часть Донетчины осталась без воды из-за масштабного порыва


16:10   «Лучшей спортсменкой июля» в Мариуполе стала участница Дефлимпийских Игр (ФОТО)


15:22   В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам


15:11   Переселенцы Донбасса отдохнут в грузинском «Лагере будущего»


14:41   Мариупольцам придется платить за газ по двум платежкам?


13:58   «Лазурный пляж» Мариуполя готовит композицию-сюрприз для отдыхающих (ФОТО)


13:58   В ООН рассказали, какие страны для жизни выбирают беженцы с Донбасса


13:15   Под Мариуполем задержали злоумышленников, которые в течение лета обворовывали курортников


12:55   На Донетчине обнаружили места сбыта и незаконного хранения алкоголя (ФОТО)


12:33   Через КПВВ под Мариуполем везли почти 1 тысячу значков времен СССР и 500 кг свинца (ФОТО)


11:55   В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»


11:35   На Донетчине ликвидировали масштабный пожар в кинотеатре (ФОТО, ВИДЕО)


11:20   До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта


10:45   Сегодня в персональных кабинетах абитуриентов Мариуполя появится информация о зачислении в вуз


10:27   По материалам налоговой милиции Донецкой области с начала года обеспечено поступление 9 млн гривен


10:13   В Мариуполе с ноги военнослужащего врачи и саперы извлекли неразорвавшуюся гранату (ВИДЕО)


09:40   Из-за ремонта несколько мариупольских улиц будут без воды

Календарь
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
08.08.2017
17:35
В мариупольской опорной школе выполнено 90% отделочных работ (ФОТО)
16:56
Скоро мариупольцы смогут регистрировать ребенка и брак онлайн
16:10
«Лучшей спортсменкой июля» в Мариуполе стала участница Дефлимпийских Игр (ФОТО)
15:22
В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам
14:41
Мариупольцам придется платить за газ по двум платежкам?
13:58
«Лазурный пляж» Мариуполя готовит композицию-сюрприз для отдыхающих (ФОТО)
13:15
Под Мариуполем задержали злоумышленников, которые в течение лета обворовывали курортников
12:33
Через КПВВ под Мариуполем везли почти 1 тысячу значков времен СССР и 500 кг свинца (ФОТО)
11:55
В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»
11:20
До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта
10:45
Сегодня в персональных кабинетах абитуриентов Мариуполя появится информация о зачислении в вуз
10:13
В Мариуполе с ноги военнослужащего врачи и саперы извлекли неразорвавшуюся гранату (ВИДЕО)
09:40
Из-за ремонта несколько мариупольских улиц будут без воды
09:05
В Мариуполе задержали «продавца» электронных ключей доступа к базе данных ГАИ (ВИДЕО)
Все новости
Новости Украины и Мира
08.08.2017
17:30 В течение недели Донетчину будет «преследовать» жара
16:15 Часть Донетчины осталась без воды из-за масштабного порыва
15:11 Переселенцы Донбасса отдохнут в грузинском «Лагере будущего»
13:58 В ООН рассказали, какие страны для жизни выбирают беженцы с Донбасса
12:55 На Донетчине обнаружили места сбыта и незаконного хранения алкоголя (ФОТО)
11:35 На Донетчине ликвидировали масштабный пожар в кинотеатре (ФОТО, ВИДЕО)
10:27 По материалам налоговой милиции Донецкой области с начала года обеспечено поступление 9 млн гривен
09:11 В Донецкой области СБУ предупредила государственные убытки на более чем восемь миллионов гривен по тендеру
07.08.2017
17:30 В Украине проходят съемки первого документального фильма об участии женщин в войне на Донбассе
16:27 На Донетчине мужчина хотел показать гостям "салют" и устроил взрыв
15:22 "86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию", - П.Жебривский
14:02 На Киевщине переселенцы Донбасса смогут получить бесплатную медицинскую помощь
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования