08.08.2017 / 15:22



В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам

Сегодня, 8 августа, в Украине начался внеочередной призыв в армию. Об этом в интервью "5 канала" сообщил пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук, передает ilich.in.ua.

Такой призыв происходит из-за недобора в Национальную гвардию во время майского призыва.

"Главная причина нынешнего призыва – это то, что количество заданий увеличивается и поэтому нужно увеличить количество срочников для выполнения этих задач. Сейчас, например, перед нацгвардейцами определено 19 задач, которые нужно выполнять", - говорит Музычук.

В свою очередь, информация о численности срочников является закрытой.

Музычук подчеркнул, что призванные срочники не будут нести службу в зоне АТО. После подготовки они будут обеспечивать общественный порядок, а также выполнять специальные задания Нацгвардии.

Согласно указа, как пишет "Сегодня", призвать в армию в августе могут мужчин, не проходивших военную службу, возрастом от 20 до 27 лет, годные по состоянию здоровья, без судимости.

Как отмечают в Министерстве обороны, после получения повестки украинец обязан прибыть в определенный пункт сбора и в срок, указанный в повестке. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен.

За уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

При этом, отсрочка от службы положена тем, кто содержит нетрудоспособную мать или отца или другого родственника; имеет ребенка возрастом до трех лет, самостоятельно воспитывает ребенка (без матери), имеет двух и более детей, имеет беременную жену или жену-инвалида, является сиротой, имеет временные проблемы со здоровьем, если брат служит в это же время в армии, младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме, учителям (на весь период работы по специальности), медикам (на весь период работы по специальности), священникам (на весь период работы по специальности), полицейским (на весь период работы по специальности), подозреваемым в уголовных преступлениях.

Получить освобождение от призыва в армию могут молодые люди старше 27 лет, а также негодные по состояние здоровья.