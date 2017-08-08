08.08.2017 / 14:41



Мариупольцам придется платить за газ по двум платежкам? Если украинская власть совместно с МВФ разделят тариф на газ, мариупольцам придется платить за голубое топливо по двум платежкам, передает MRPL.CITY. По данным аналитиков «Сегодня», после принятия данного решения, которое соответствует европейским директивам и предусмотрено принятым Законом «О рынке газа», украинцам будут приходить две платежки – одна за газ как товар, вторая – за его распределение и транспортировку. «Комиссия определяет только 13% в структуре цены на газ – расходы на транспортировку и распределение», – поясняет глава Национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Сейчас украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 6,8 грн. Чиновники предлагают разделить тариф – за каждый использованный кубометр платить шесть гривен + независимо от объемов потребления фиксированную сумму («абонплату»). При этом Вовк отмечает: в постановлении слово «абонплата» ни разу не упоминается, нововведение называют «платой за транспортировку и распределение». Введение оплаты за мощность («абонплаты») – вопрос, решенный законом. Сейчас чиновники обсуждают, как ее считать. Если по действующей методике, которую планировали внедрить еще в апреле этого года и которая до сих пор остается единственной утвержденной, - все зависит от максимальной мощности счетчика, в новом постановлении предлагают более выгодные для потребителя условия. Около 70% украинских семей используют газ только для приготовления еды. Газовая плита потребляет в среднем 1,2 кубометра в час. А пропускная способность счетчика G1,6 – 2,5 кубометра. Счетчика с меньшей мощностью не бывает. То есть украинец по старой методике мог использовать мощность в 1,2 кубометра, а платить как за мощность в 2,5 куба. В новой методике предлагают для всех, у кого из газовых приборов есть только плита, считать по мощности не 2,5 кубометра, а 1,2 куба. Для примера, по старой методике со счетчиком G1,6 и газовой плитой пришлось бы в столице платить «абонплату» в 29,3 грн, по новой еще не утвержденной методике – 11,48 грн. Так, семья, которая тратит пять кубометров газа в месяц, сейчас платит 34,3 грн, а по новой методике будет платить 41,48 грн (30 грн за газ и 11,48 грн «абонплаты»). А для тех украинцев, которые используют газ для отопления, «абонплата» выгодна. К примеру, владельцам счетчика G4 будут считать мощность в 4 кубометра в час. В Киеве с таким счетчиком «абонплата» составит 38,2 грн (без НДС). Так, если сейчас семья, которая сжигает зимой 100 кубометров газа в месяц, должна платить 687 гривен, то после введения «абонплаты» – 638,2 грн.