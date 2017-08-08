08.08.2017 / 13:58



«Лазурный пляж» Мариуполя готовит композицию-сюрприз для отдыхающих (ФОТО)



















Победитель конкурса "Город - нашими руками 2017" проект «Лазурный пляж» стоимостью около 200 000 грн подходит к финалу второго этапа реализации. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Автор идеи, получивший второй грант на ее реализацию от Группы Метинвест в размере 96 708,50 тыс. грн., Андрей Алтунян сообщил, что все работы проводятся через ресурс ProZorro. Подрядчик на пляже у ж/д вокзала уже произвел монтаж дополнительных к установленным в прошлом году восьми кресел с подставками для ног и четырех шезлонгов.

Андрей Алтунян также рассказал, что в центральной части пляжа будет установлена композиция, которая станет как эстетическим украшением побережья, так и зоной активного отдыха. Детали композиции автор не раскрыл, сообщив, что это будет приятный сюрприз для отдыхающих.

Напомним, что в отличие от курортов мирового уровня, все элементы благоустройства пляжа будут доступны для жителей города совершенно бесплатно.