08.08.2017 / 13:15



Под Мариуполем задержали злоумышленников, которые в течение лета обворовывали курортников Под Мариуполем правоохранители задержали преступную группу, которая в течение лета обворовывала курортников, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона.



Как сообщают в ведомстве, мужчины были задержаны полицейскими по безопасности дорожного движения, когда возвращались после совершения кражи. "Во время патрулирования Мангушского района на 47 км автодороги «Кременевка - Ялта» сотрудники полиции по безопасности дорожного движения остановили автомобиль «ВАЗ-2104», под управлением 33-летнего жителя Донецкой области. В автомобиле под пассажирским сиденьем правоохранителями был обнаружен пакет, в котором находилось 5 мобильных телефонов различных моделей, 3 планшета, фотоаппарат, навигатор и женский кошелек. Водитель объяснил, что они с товарищем ездили в Урзуф на отдых, возвращаются домой в Мангуш. Мобильные телефоны и планшеты ему принесли на ремонт, однако происхождения кошелька ни водитель, ни пассажир внятно объяснить не могли. Если водитель говорил, что кошелек принадлежит его матери, то пассажир объяснил, что кошелек забыла в машине его девушка", - говорится в сообщении ведомства.



В ходе проверки показаний водителя и пассажира, было установлено, что мужчины в течение летнего периода выезжали в Урзуф, где занимались кражами личного имущества у отдыхающих. Мужчины выбирали жилье, где отдыхающие не закрывали на замок двери, проникали в комнату, и совершали кражи.



Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище).



В настоящее время фигуранты подозреваются в совершении 8 фактов краж. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.