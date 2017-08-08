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Главная / Лента новостей / В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»

08.08.2017 / 11:55

В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»

Вчера, 7 августа, в Мариуполь прибыла 304-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Штаба, передает ilich.in.ua.

Фуры привезли порядка 220 тонн гуманитарной помощи, из которой волонтеры сформируют более 28 тысяч продуктовых наборов, - говорится в сообщении ведомства.

«Фуры разгружаются в мариупольском логистическом центре, где волонтеры формируют продуктовые наборы. Прибывшая автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова привезла более 28 тысяч наборов выживания. Они будут доставлены на стационарные пункты выдачи. «Мобильные» волонтеры доставят эту помощь жителям «серой зоны», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.

По состоянию на 7 августа 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн. 833 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

  
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Скоро мариупольцы смогут регистрировать ребенка и брак онлайн
16:10
«Лучшей спортсменкой июля» в Мариуполе стала участница Дефлимпийских Игр (ФОТО)
15:22
В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам
14:41
Мариупольцам придется платить за газ по двум платежкам?
13:58
«Лазурный пляж» Мариуполя готовит композицию-сюрприз для отдыхающих (ФОТО)
13:15
Под Мариуполем задержали злоумышленников, которые в течение лета обворовывали курортников
12:33
Через КПВВ под Мариуполем везли почти 1 тысячу значков времен СССР и 500 кг свинца (ФОТО)
11:55
В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»
11:20
До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта
10:45
Сегодня в персональных кабинетах абитуриентов Мариуполя появится информация о зачислении в вуз
10:13
В Мариуполе с ноги военнослужащего врачи и саперы извлекли неразорвавшуюся гранату (ВИДЕО)
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13:58 В ООН рассказали, какие страны для жизни выбирают беженцы с Донбасса
12:55 На Донетчине обнаружили места сбыта и незаконного хранения алкоголя (ФОТО)
11:35 На Донетчине ликвидировали масштабный пожар в кинотеатре (ФОТО, ВИДЕО)
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