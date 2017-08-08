08.08.2017 / 11:55



В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»

Вчера, 7 августа, в Мариуполь прибыла 304-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Штаба, передает ilich.in.ua.

Фуры привезли порядка 220 тонн гуманитарной помощи, из которой волонтеры сформируют более 28 тысяч продуктовых наборов, - говорится в сообщении ведомства.

«Фуры разгружаются в мариупольском логистическом центре, где волонтеры формируют продуктовые наборы. Прибывшая автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова привезла более 28 тысяч наборов выживания. Они будут доставлены на стационарные пункты выдачи. «Мобильные» волонтеры доставят эту помощь жителям «серой зоны», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.