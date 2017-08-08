08.08.2017 / 11:20



До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта

До конца текущего года руководители Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления планируют выпустить на маршруты около 40 единиц общественного транспорта, передает ilich.in.ua со ссылкой на "До ТеБе".

«Мы планируем запустить 20 трамваев - пять из них мы уже получили, 15 находятся в стадии поставки. Также заключены контракты на поставку еще семи троллейбусов - четыре мы уже получили, еще три получим в этом месяце. Кроме того, сейчас заключается договор на поставку 14 новых коммунальных автобусов», - рассказал директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.