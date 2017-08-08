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08.08.2017 / 11:20

До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта

До конца текущего года руководители Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления планируют выпустить на маршруты около 40 единиц общественного транспорта, передает ilich.in.ua со ссылкой на "До ТеБе".

«Мы планируем запустить 20 трамваев - пять из них мы уже получили, 15 находятся в стадии поставки. Также заключены контракты на поставку еще семи троллейбусов - четыре мы уже получили, еще три получим в этом месяце. Кроме того, сейчас заключается договор на поставку 14 новых коммунальных автобусов», - рассказал директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.

 

  
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В мариупольской опорной школе выполнено 90% отделочных работ (ФОТО)
16:56
Скоро мариупольцы смогут регистрировать ребенка и брак онлайн
16:10
«Лучшей спортсменкой июля» в Мариуполе стала участница Дефлимпийских Игр (ФОТО)
15:22
В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам
14:41
Мариупольцам придется платить за газ по двум платежкам?
13:58
«Лазурный пляж» Мариуполя готовит композицию-сюрприз для отдыхающих (ФОТО)
13:15
Под Мариуполем задержали злоумышленников, которые в течение лета обворовывали курортников
12:33
Через КПВВ под Мариуполем везли почти 1 тысячу значков времен СССР и 500 кг свинца (ФОТО)
11:55
В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»
11:20
До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта
10:45
Сегодня в персональных кабинетах абитуриентов Мариуполя появится информация о зачислении в вуз
10:13
В Мариуполе с ноги военнослужащего врачи и саперы извлекли неразорвавшуюся гранату (ВИДЕО)
09:40
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16:15 Часть Донетчины осталась без воды из-за масштабного порыва
15:11 Переселенцы Донбасса отдохнут в грузинском «Лагере будущего»
13:58 В ООН рассказали, какие страны для жизни выбирают беженцы с Донбасса
12:55 На Донетчине обнаружили места сбыта и незаконного хранения алкоголя (ФОТО)
11:35 На Донетчине ликвидировали масштабный пожар в кинотеатре (ФОТО, ВИДЕО)
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