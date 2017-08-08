08.08.2017 / 10:45



Сегодня в персональных кабинетах абитуриентов Мариуполя появится информация о зачислении в вуз

Информация об абитуриентах, которые были зачислены в высшее учебное заведение, появится сегодня в персональных кабинетах поступающих. Об этом сообщил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров в эфире телеканала "112 Украина".

"Завершился важный этап вступительной кампании. Вузами были изданы приказы о зачислении на бюджетную форму абитуриентов, которые получили эти места по адресным размещением госзаказа", - сказал он.

По словам Шарова, теперь будет проходить процесс перевода на бюджет лиц, имеющих льготы, или тех, кто по приоритетным специальностям находится в списках очередников.