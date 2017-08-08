08.08.2017 / 09:05



В Мариуполе задержали «продавца» электронных ключей доступа к базе данных ГАИ (ВИДЕО)

В Мариуполе задержан бывший милиционер, занимавшийся продажей электронных ключей доступа к базе данных ГАИ Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины в Донецкой области. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Согласно данным силовиков, правонарушитель после своего увольнения из органов внутренних дел в 2014 году присвоил себе почти четыреста пятьдесят электронных ключей на сумму более 400 тысяч гривен.

Преступник искал потенциальных клиентов в интернете, находясь в Донецке, а противозаконные сделки совершал, выезжая в Мариуполь и реализовывая электронные ключи через своих подельников.

Преступник был задержан во время личного прибытия в Мариуполь для продажи клиентам двадцати электронных ключей доступа.

В сообщении отмечается, что экс-правоохранитель давал доступ к базам данных о владельцах автомобилей и об арестованных и находящихся в розыске транспортных средствах представителям боевиков "ДНР".