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08.08.2017 / 09:05
В Мариуполе задержали «продавца» электронных ключей доступа к базе данных ГАИ (ВИДЕО)
В Мариуполе задержан бывший милиционер, занимавшийся продажей электронных ключей доступа к базе данных ГАИ Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины в Донецкой области. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Согласно данным силовиков, правонарушитель после своего увольнения из органов внутренних дел в 2014 году присвоил себе почти четыреста пятьдесят электронных ключей на сумму более 400 тысяч гривен.
Преступник искал потенциальных клиентов в интернете, находясь в Донецке, а противозаконные сделки совершал, выезжая в Мариуполь и реализовывая электронные ключи через своих подельников.
Преступник был задержан во время личного прибытия в Мариуполь для продажи клиентам двадцати электронных ключей доступа.
В сообщении отмечается, что экс-правоохранитель давал доступ к базам данных о владельцах автомобилей и об арестованных и находящихся в розыске транспортных средствах представителям боевиков "ДНР".
По данным фактам открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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