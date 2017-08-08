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08.08.2017 / 09:05

В Мариуполе задержали «продавца» электронных ключей доступа к базе данных ГАИ (ВИДЕО)

В Мариуполе задержан бывший милиционер, занимавшийся продажей электронных ключей доступа к базе данных ГАИ Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины в Донецкой области. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Согласно данным силовиков, правонарушитель после своего увольнения из органов внутренних дел в 2014 году присвоил себе почти четыреста пятьдесят электронных ключей на сумму более 400 тысяч гривен.

Преступник искал потенциальных клиентов в интернете, находясь в Донецке, а противозаконные сделки совершал, выезжая в Мариуполь и реализовывая электронные ключи через своих подельников.

Преступник был задержан во время личного прибытия в Мариуполь для продажи клиентам двадцати электронных ключей доступа.

В сообщении отмечается, что экс-правоохранитель давал доступ к базам данных о владельцах автомобилей и об арестованных и находящихся в розыске транспортных средствах представителям боевиков "ДНР".

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

  
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16:56
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16:10
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15:22
В Украине стартовал призыв в Нацгвардию, что нужно знать мариупольцам
14:41
Мариупольцам придется платить за газ по двум платежкам?
13:58
«Лазурный пляж» Мариуполя готовит композицию-сюрприз для отдыхающих (ФОТО)
13:15
Под Мариуполем задержали злоумышленников, которые в течение лета обворовывали курортников
12:33
Через КПВВ под Мариуполем везли почти 1 тысячу значков времен СССР и 500 кг свинца (ФОТО)
11:55
В Мариуполь прибыла 304-я автоколонна с продуктами для жителей «серой зоны»
11:20
До конца года в Мариуполе запустят на маршруты около 40 единиц общественного транспорта
10:45
Сегодня в персональных кабинетах абитуриентов Мариуполя появится информация о зачислении в вуз
10:13
В Мариуполе с ноги военнослужащего врачи и саперы извлекли неразорвавшуюся гранату (ВИДЕО)
09:40
Из-за ремонта несколько мариупольских улиц будут без воды
09:05
В Мариуполе задержали «продавца» электронных ключей доступа к базе данных ГАИ (ВИДЕО)
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13:58 В ООН рассказали, какие страны для жизни выбирают беженцы с Донбасса
12:55 На Донетчине обнаружили места сбыта и незаконного хранения алкоголя (ФОТО)
11:35 На Донетчине ликвидировали масштабный пожар в кинотеатре (ФОТО, ВИДЕО)
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