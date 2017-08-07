07.08.2017 / 17:29



Мариупольцам напоминают правила, чтобы уберечься от экстремальной жары







Мариупольцы напоминают, чтоб уберечься от экстремальный жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней, надо соблюдать определенные правила, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

Так, в Центре рекомендуют носить соответствующую одежду: выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов.

По возможности рекомендуют оставаться в помещении с кондиционером максимально долго.

Лучшим способом остыть называют принятие прохладного душа или ванной.

Рекомендуют использовать кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме.

Ограничить пребывание на улице в жаркие часы.

Замедлить темп: уменьшить объем физических упражнений во время жары.

Переместиться в прохладное место или в тень, если чувствуете головокружение или слабость.

Пользоваться солнцезащитными средствами.

Не оставлять детей в автомобилях.

Поддерживать водный баланс, пить много жидкости, постоянно маленькими порциями.