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07.08.2017 / 17:29
Мариупольцам напоминают правила, чтобы уберечься от экстремальной жары
Мариупольцы напоминают, чтоб уберечься от экстремальный жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней, надо соблюдать определенные правила, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.
Так, в Центре рекомендуют носить соответствующую одежду: выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов.
По возможности рекомендуют оставаться в помещении с кондиционером максимально долго.
Лучшим способом остыть называют принятие прохладного душа или ванной.
Рекомендуют использовать кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме.
Ограничить пребывание на улице в жаркие часы.
Замедлить темп: уменьшить объем физических упражнений во время жары.
Переместиться в прохладное место или в тень, если чувствуете головокружение или слабость.
Пользоваться солнцезащитными средствами.
Не оставлять детей в автомобилях.
Поддерживать водный баланс, пить много жидкости, постоянно маленькими порциями.
Не употреблять сладкие или алкогольные напитки - они приводят к потере жидкости в организме. Также избегать слишком холодных напитков, так как они могут вызвать спазмы в желудке.