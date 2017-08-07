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Главная / Лента новостей / В курортном поселке под Мариуполем раскрыт вооруженный налет на автозаправку

07.08.2017 / 16:29

В курортном поселке под Мариуполем раскрыт вооруженный налет на автозаправку

В курортном поселке под Мариуполем правоохранители раскрыли вооруженный налет на автозаправку, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона.

«3 августа около 21.45 в колл-центр «102» поступило сообщение, что в поселке Ялта Мангушского района под Мариуполем совершено разбойное нападение на автозаправочную станцию. Неизвестный мужчина, держа на мушке пистолета двух работников АЗС - заправщика и девушку-кассира, приказал передать ему все средства из кассы», - говорится в сообщении ведомства.

Налетчик забрал 3000 гривен и скрылся на автомобиле.

Пострадавшие запомнили приметы злоумышленника, и в первую очередь полицейские начали отработку поселка. При опросе граждан, установили свидетелей, которые видели похоже авто на другой заправке. Предполагая, что злоумышленник может быть не местным, а отдыхающим, в курортном районе были перекрыты все блокпосты. Также был задействован кинолог со служебной собакой.

Уже на следующий день сыщики совместно с СБУ установили личность подозреваемого. Как и предусмотрели оперативники, им оказался житель другой области, 1991 года рождения. Полицейские выяснили, что мужчина отдыхал в одном из поселков Мангушского района на побережье Азовского моря.

За домом в частном пансионате, где злоумышленник снимал жилье, было установлено наблюдение. Понимая, что он вооружен и может применить огнестрельное оружие в месте, где много людей, полицейские разработали спецоперацию по задержанию.

Поскольку дом стоял прямо на пляже, полицейским ничего не оставалось, как замаскироваться под отдыхающих.

«Выбрали безопасный момент, когда он оказался один, убедились, что оружия при нем нет, и прямо на пляже за несколько секунд задержали», - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько.

Во время осмотра вещей задержанного правоохранители изъяли пистолет, который является орудием преступления. Оружие направлено на экспертизу.

Подозреваемый признался, что совершил разбойное нападение спонтанно, потому что ему понадобились деньги. Мужчина специально приехал в Ялту, выбрал АЗС, где всегда мало людей и думал, что вычислить его будет невозможно.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



 

  
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16:29
В курортном поселке под Мариуполем раскрыт вооруженный налет на автозаправку
15:56
В Мариуполе совершенствуют систему соревнований, инфраструктуру и культуру занятий парусным спортом
15:19
Мобильные консультационные пункты предоставляют соцуслуги мариупольцам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах
14:38
ФК "Мариуполь" усилился бразильцем из "Интера" (ФОТО)
13:59
Морская охрана Мариуполя выявила российский рыболовецкий сейнер в 10 метрах от берега
13:20
В Мариуполе дети могут получить статус пострадавших в результате военных действий
12:39
Мариупольцев на этой неделе ждут лунное затмение и Персеиды
12:01
Для жилого сектора Мариуполя презентовали услугу «энергосервиса» (ВИДЕО)
11:26
В Мариуполе митинговали против повышения проезда и за улучшение качества пассажирских перевозок (ФОТО)
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