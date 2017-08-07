07.08.2017 / 13:20



В Мариуполе дети могут получить статус пострадавших в результате военных действий

Согласно украинскому законодательству, в Мариуполе можно оформить статус ребенка, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Данный статус регламентируется Законом Украины «Об охране детства» и постановлением Правительства «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов». Об этом рассказали специалисты БФ «Право на защиту».

На получение этого статуса может претендовать ребенок (до 18 лет), который в результате военных действий или вооруженного конфликта получил ранения, контузии, увечья, подвергся физическому, сексуальному, психологическому насилию, был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины, привлекался к участию в военных формированиях или незаконно удерживался, в том числе в плену.

Для получения статуса в Мариуполе необходимо обращаться в местную службу по делам детей:

Служба по делам детей городского совета: ул. Георгиевская, 30а;

Центральной районной администрации: пр. Мира, 29б, Центральная райадминистрация;

Левобережной районной администрации: пр. Победы, 16, Левобережная райадминистрация;

Кальмиусской районной администрации: пр. Металлургов, 193, Кальмиусская райадминистрация;

Приморской районной администрации: пр. Адмирала Лунина, 89 (2 этаж, кабинет № 207).

Документы могут подать законные представители ребенка, родственники, а по достижении 14 лет – и сам ребенок.

Необходимо предоставить копии и оригиналы следующих документов

- Заполненное заявление о предоставлении ребенку статуса. Заполняется произвольно, указываются обстоятельства и время, при которых ребенку причинен вред в результате вооруженного конфликта.

- Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (можно ID-карту, если есть).

- Документ, удостоверяющий личность заявителя – лица, обращающегося от имени ребенка.

- Если ребенок проживает/находится в учреждении здравоохранения, учебном или другом заведении – документ, подтверждающий факт зачисления ребенка.

- Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем, или полномочия представителя органа опеки и попечительства. Например: для родителей ребенка достаточно свидетельства о рождении ребенка и паспорта; для бабушки или дедушки следует дополнительно предоставить копию свидетельства о рождении матери/отца ребенка.

- Справка переселенца ребенка или документ, подтверждающий место жительства/пребывания ребенка в зоне АТО.

- Заявления о совершении уголовного преступления в отношении ребенка и о привлечении ребенка к уголовному производству в качестве потерпевшего или признания ребенка потерпевшим, зарегистрированные в установленном порядке в соответствующих правоохранительных органах. Если законный представитель ребенка еще не обращался в полицию по поводу уголовного преступления, совершенного в отношении ребенка, то это следует сделать как можно скорее. При этом законный представитель ребенка должен обратиться письменно с заявлением о признании малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица потерпевшим.

- Копия выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства о совершении преступления в отношении ребенка.

- Копия заключения эксперта по результатам судебной экспертизы, проведенной в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, которая устанавливает факт получения ребенком ранения, контузии, увечья, или факт того, что ребенок подвергся физическому, сексуальному, психологическому насилию в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Заключение эксперта не требуется в случае, если ребенок сообщает о том, что был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины, привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, незаконно удерживался, в том числе в плену.