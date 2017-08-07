07.08.2017 / 11:26



В Мариуполе митинговали против повышения проезда и за улучшение качества пассажирских перевозок (ФОТО)















В Мариуполе прошел митинг против повышения проезда в маршрутках и за улучшение качества пассажирских перевозок. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Митинг организовывали участники группы «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя».

Под письмом, адресованному городскому голове и в департаменту транспорта, активисты собирали подписи о том, что качество перевозочных услуг не соответствует заявленной стоимости.

Во время митинга представитель «Народного контроля в общественном транспорте Мариуполя» Степан Геков выразил свое недоумение: почему, согласно подписанному меморандуму между частными перевозчиками и городской властью, ремонт общественного транспорта должен ложиться на плечи обычных мариупольцев.

Кроме того, согласно законодательству, в общественном транспорте за детей 7-13 лет берется 75% от стоимости проезда, в Мариуполе же эта сумма составляет 100%. Активисты также задали вопрос: «Почему в других городах тарифы гораздо ниже, чем в нашем городе? Ведь в крупных городах 6 грн платят только за проезд на маршрутах свыше 15 км».