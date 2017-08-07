07.08.2017 / 10:50



В Мариуполе волонтеры ООН расскажут о природе вооруженного конфликта

В Мариуполе пройдет семинар-дискуссия на тему «Природа конфликта», передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

"Мероприятия будут проходить в Константиновке, Покровске и Мариуполе в рамках Программы развития мира и восстановления ПРОООН Украины", - говорится в сообщении.

Совместно с волонтерами ООН участники дискуссии смогут разобрать стадии вооруженных конфликтов и пересмотреть инициативы по развитию мира на востоке Украины.

Также во время встречи речь пойдет о механизмах, причинах и последствия конфликтов — почему они зарождаются и их можно контролировать.