07.08.2017 / 09:41



Часть улиц Мариуполя останется без воды Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 7 августа, в связи с ремонтными работами часть улиц Мариуполя останется без воды, передает ilich.in.ua. Так, из-за течи перекрыта задвижка до 17:00 по ул. Салтыкова-Щедрина, 1-53.



По пр. Мира, 123 вышел из строя повысительный насос. Жители этого дома будут без воды до 20.00.



Также воды не будет до 17:00 по ул. Пашковского, 24-32; пер. Киевскому, 10-20; ул. Владимирской, 29-47; ул. Менделеева, 21-31.



Без воды останутся и жители верхних этажей пр. Строителей, 148-162; бул. Шевченко, 281-303.