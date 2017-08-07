07.08.2017 / 09:06



ФК «Мариуполь» на выезде уступил «оранжево-черным» (ВИДЕО, ТАБЛИЦА)

В Харькове на стадионе «Металлист» матч между «Шахтером» и «Мариуполем» завершился победой «оранжево-черных». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Встреча в Харькове закончилась со счетом 3:1.

«Тяжелая игра. Больше оборонялись, и по такой погоде это было очень тяжело, выбегать в контратаку и потом возвращаться назад. "Шахтер" все же лучше нас по контролю мяча. Тяжело было с ними играть, ведь футболисты индивидуально сильнее. Считаю, что их победа заслуженная», - комментирует игру нападающий мариупольской команды Руслан Фомин.

Дебютанты УПЛ весьма уверенно начали матч, взяв мяч под свой контроль, и сразу дали понять, что «оранжево-черных» они не боятся. Но «Шахтер» начал тайм чрезвычайно мощно. Мяч практически не задерживался в ногах, и быстрый гол был забит как раз после стремительной контратаки. «Мариуполь» подавал угловой, мяч оказался у «Шахтера», и после перепасовки Исмаили, Фреда и Марлоса Срне дали возможность прострелить с правого фланга. Передача в центр вышла точно на Бернарда – 1:0.

Атаки «Шахтера» проходили одна за другой. Отличные моменты были у Феррейры, но забить второй гол удалось только под занавес тайма. Снова неудачный вынос у «Мариуполя», Фред подхватил мяч и отдал Марлосу. Тот сдвинулся к центру и пробил - мяч с рикошетом от Яворского юркнул в угол к досаде Худжамова, и это 2:0.

Во втором тайме «Шахтер» несколько снизил обороты, но не упустил возможность отличиться в третий раз. После подачи Срны со штрафного Феррейра удобно пробивал головой, но попал в защитника, а рикошет вовремя подобрал Кривцов, вогнавший мяч в «девятку» — 3:0.

И все-таки Мариуполь смог забить гол престижа. Тищенко откликнулся на фланговую передачу от партнера и поразил угол ворот Пятова. 3:1 — уверенная победа команды Фонсеки.